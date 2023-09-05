فلسطين اليوم

فيديو خروج الإماراتي سلطان النيادي من المركبة، يواصل الكثيرين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عمليات البحث على فيديو خروج رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي من المركبة دراغون بعد عودته إلى الأرض، لهذا وتماشيا مع عمليات البحث المتواصلة والمكثفة سنخصص لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة للحديث عن فيديو خروج الإماراتي سلطان النيادي من المركبة، وذلك تماشيا مع عمليات البحث كما اوضحنا لكم بعد إنجاز أطول مهمة لرائد فضاء عربي في الفضاء، فيديو خروج الإماراتي سلطان النيادي من المركبة.

فيديو خروج الإماراتي سلطان النيادي من المركبة

فيديو خروج الإماراتي سلطان النيادي من المركبة، وعاد رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي إلى الأرض بعد إنجاز أطول مهمة لرائد فضاء عربي في الفضاء.

وأصبح النيادي (41 عاما)، الذي أطلقت عليه جامعته لقب "سلطان الفضاء"، أول رائد فضاء عربي ينطلق في مهمة فضائية مدتها ستة أشهر عندما انطلق إلى محطة الفضاء الدولية في أوائل مارس/ آذار على متن صاروخ SpaceX Falcon 9.

وكان النيادي (41 عاماً) الملقّب بـ"سلطان الفضاء" غادر إلى محطة الفضاء الدولية في مطلع آذار/مارس في صاروخ "فالكون 9" من شركة "سبايس اكس". كما أنه أصبح أول رائد فضاء عربي يغادر محطة الفضاء الدولية لنحو ست ساعات وثلاثين دقيقة، فيديو خروج الإماراتي سلطان النيادي من المركبة

لحظة عودة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي إلى الأرض

فيديو خروج الإماراتي سلطان النيادي من المركبة، وقال مركز محمد بن راشد للفضاء عبر منصّة "إكس" (تويتر سابقًا) إن المركبة دراغن التي تحمل على متنها النيادي وزملاءه في طاقم كرو6، "هبطت في الماء قرب فلوريدا، الولايات المتحدة الأميركية"، مرفقًا المنشور بلقطات تُظهر لحظة الهبوط نقلًا عن وكالة الفضاء الأميركية (ناسا).

وفريق +كرو6+ مؤلف من أربعة رواد فضاء هم النيادي والأميركيان ستيفن بون ووارن هوبرغ والروسي أندري فيدياييف، فيديو خروج الإماراتي سلطان النيادي من المركبة

كما أظهرت مشاهد أخرى خروج النيادي من المركبة إلى سفينة الإنقاذ ملوّحًا بيده ثمّ جلوسه على كرسي متحرّك بمساعدة شخصين، تمهيدًا لنقله إلى مرفق طبي للتأكد من أن وضعه الصحّي جيّد، فيديو خروج الإماراتي سلطان النيادي من المركبة





عودة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي إلى الأرض

فيديو خروج الإماراتي سلطان النيادي من المركبة، وأصبح النيادي رابع رائد فضاء متحدر من دولة عربية، وثاني إماراتي يشارك في مهمة فضائية بعد هزاع المنصوري الذي أمضى ثمانية أيام في محطة الفضاء الدولية في أيلول/سبتمبر 2019.

وكتب الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على "إكس"، "ولدي سلطان النيادي، الحمد لله على عودتك سالماً إلى الأرض بعد أطول مهمة عربية في الفضاء". وأضاف "صنعتَ مع فرق العمل الوطنية إنجازاً إماراتياً تاريخياً وساهمتم في خدمة العلم والبشرية".

وهنّأ رئيس الوزراء الإماراتي حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر "إكس" شعب الإمارات بعودة النيادي سالمًا، مشيرًا إلى أنه "أجرى 200 مهمة بحثية علمية.. وقضى أكثر من 4400 ساعة في الفضاء .. وألهم ملايين الشباب العربي بأننا قادرون على المساهمة الإيجابية في مسيرة البشرية العلمية والحضارية"، فيديو خروج الإماراتي سلطان النيادي من المركبة

فيديو عودة رائد الفضاء سلطان النيادي إلى الأرض

فيديو خروج الإماراتي سلطان النيادي من المركبة، ورغم دخولها حديثًا عالم استكشاف الفضاء، تحقّق الدولة الخليجية الثرية خطوات متسارعة في هذا المجال. ففي شباط/فبراير 2021، دخل مسبار "الأمل" الإماراتي مدار كوكب المريخ لتصبح الإمارات أول دولة عربية تصل إلى الكوكب الأحمر.

وفي عام 1985، أرسلت المملكة العربية السعودية أول رائد فضاء عربي ومسلم إلى الفضاء للمشاركة في رحلة فضائية انطلقت من الولايات المتحدة.

قالت والدة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، خفي، الأحد، إن ابنها رفع رأس العائلة ورأس دولة الإمارات العربية المتحدة.، فيديو خروج الإماراتي سلطان النيادي من المركبة

رائد الفضاء سلطان النيادي

فيديو خروج الإماراتي سلطان النيادي من المركبة، وفي حوار مع "تلفزيون دبي"، ذكرت خفية سالم النيادي: سلطان رفع رأسنا ورأس دولة الإمارات-الحمد لله هذا ما فضل من رب العالمين، واللهم أطل عمر شيوخنا، الذين مهدوا له هذا الطريق-سلطان النيادي كان شاطرا منذ بدايته-صفات سلطان جميلة ولله الحمد- أتمنى أن يعود سالما إلى أرض الوطن ونفرح به وتفرح به دولته"، فيديو خروج الإماراتي سلطان النيادي من المركبة