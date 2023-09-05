"جمع بيانات المستخدمين" وسيلة "إكس" لتطوير الذكاء الاصطناعي

فلسطين اليوم

الذكاء الاصطناعي التي تعمل على تطويرها، وسنتعرف سوية حول التفاصيل في هذا المقال الذي أعده “المهندس تك“.

وقامت منصة التواصل الاجتماعي إكس بتعديل اتفاقية الخصوصية الخاصة بها بهدف الحصول على إذن لجمع بيانات البيومترية الخاصة بالمستخدمين، دون تحديد بالضبط نوعية تلك البيانات.

بالإضافة إلى أنه تم تضمين بيانات أخرى تتعلق بوظائف المستخدمين وسجلهم التعليمي ومعلومات أخرى ذات الصلة.

وتعتزم إكس أيضا الاستفادة من البيانات الشخصية التي تم جمعها لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

وأكد مالك المنصة، إيلون ماسك، أنها لن تستخدم أي بيانات شخصية أو رسائل مباشرة بين المستخدمين خلال عمليات التدريب.

ولم يتحدث إكس حتى الآن عن خطط محددة بشأن مشاريع الذكاء الاصطناعي التي يعمل عليها، ومع ذلك، أعلن إيلون ماسك في وقت سابق عن إطلاق شركة xAI لأغراض تهدف إلى “فهم الطبيعة الحقيقية للكون”.

وعلى الرغم من أن البيانات التي يتم جمعها بواسطة إكس قد تُستخدم بشكل مجهول، إلا أن هناك تخوفات من التأكد من حفظ خصوصية المستخدمين وسرية بياناتهم الشخصية، وهذا قد يتعارض مع التشريعات المعمول بها في العديد من الدول بشأن حماية البيانات على الإنترنت.

وأجرت إكس نفسها تعديلات تمنع روبوتات جمع البيانات من المستخدمين الخاصة بالشركات المنافسة لأنظمة الذكاء الاصطناعي من الوصول إلى المحتوى المتاح على المنصة.

في الختام، يتبين لنا من اهتمام الشركات المتزايد بتطوير الذكاء الاصطناعي أن هذا المجال يعتبر أحد أهم التطورات التكنولوجية في العصر الحديث. ويعكس هذا الاهتمام رغبة الشركات في تحسين منتجاتها وخدماتها، وزيادة كفاءتها وتفوقها التنافسي، مما يعزز الفوائد للمستهلكين والمجتمعات على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.

ويشكل توجيه الموارد والجهد نحو تطوير الذكاء الاصطناعي استثمارًا استراتيجيًا مهمًا لمستقبل الابتكار والتقدم التكنولوجي.

المصدر: "المهندس تك"