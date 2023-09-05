محمد صلاح يحسم موقفه من الرحيل عن ليفربول

فلسطين اليوم

يواصل المصري محمد صلاح نجم ليفربول، في إثارة الجدل بشأن مستقبله، خلال الأيام الأخيرة من الميركاتو الصيفي الذي ينتهي يوم الخميس بالسعودية.



وذكرت بعض التقارير، أن مسؤولي اتحاد جدة سيرفعون عرضهم إلى 200 مليون جنيه إسترليني، لجعل محمد صلاح، الأغلى في التاريخ.



وبحسب صحيفة "الديلي ميل"، فإن صلاح أخبر لاعبي ليفربول، أنه يريد البقاء مع الريدز، رغم أن الميركاتو الصيفي في السعودية لا يزال مفتوحا.



وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن اتحاد جدة لم يستسلم في صفقة صلاح، رغم تمسك اللاعب المصري بالبقاء مع ليفربول.



وأحرز صلاح، هدفا خلال فوز ليفربول على أستون فيلا (3-0) الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.



ويلعب محمد صلاح، 31 عاما، في صفوف ليفربول منذ 6 سنوات؛ حيث انضم من روما في صيف 2017.



يذكر أن اتحاد جدة سيشارك في منافسات كأس العالم للأندية، والتي ستقام في المملكة العربية السعودية خلال ديسمبر/كانون أول المقبل.