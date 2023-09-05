فلسطين اليوم

طقس لاهب يضرب مصر غدا الأربعاء 5/9/2023.. فما مصير فلسطين ؟ ، وعن اليوم الثلاثاء الموافق 5/9/2023، قالت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية " يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة يطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

طقس لاهب يضرب مصر غدا الأربعاء 5/9/2023.. فما مصير فلسطين ؟

هذه الليلة: يكون الجو دافئاً في معظم المناطق ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج."

طقس لاهب يضرب مصر غدا الأربعاء 5/9/2023.. فما مصير فلسطين ؟

فيما تتوقع دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يكون يوم الخميس الموافق 7/9/2023، الجو شديد الحرارة ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.