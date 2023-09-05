فلسطين اليوم

موعد ونسبة صرف رواتب السلطة عن شهر أغسطس 2023، وبعد أن وصلنا لليوم الخامس من شهر سبتمبر، من المتوقع تُعلن وزارة المالية في رام الله عن نسبة صرف رواتب موظفي السلطة لشهر أغسطس 2023، كون هذا الأمر من الأمور التي تهم المواطنين وتُدخل الفرحة على قلوبهم بعد انتظار، يأتي ذلك في ظل القلق الذي يعتريهم بعد اقتطاع وزارة المالية "الإسرائيلية" 30 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية، وبعد إعلان وزارة المالية الفلسطينية عن موعد ونسبة صرف رواتب وموظفي السلطة عن شهر أغسطس.

موعد ونسبة صرف رواتب السلطة عن شهر أغسطس 2023

موعد ونسبة صرف رواتب السلطة عن شهر أغسطس 2023، وفي هذه الأوقات زادت نسبة بحث الموظفون الحكوميون التابعون للسلطة في غزة والضفة عن نسبة صرف رواتب السلطة عن شهر أغسطس 2023، حيث كانت أعلنت صحيفة هأرتس العبرية، أن وزارة المالية الإسرائيلية ستخصم أموالاً شهريا من أموال المقاصة التابعة للسلطة الفلسطينية، وهو ما دعا الموظفين للقلق بشأن نسبة الصرف.





موعد ونسبة صرف رواتب السلطة عن شهر أغسطس 2023

موعد ونسبة صرف رواتب السلطة عن شهر أغسطس 2023، وكانت ذكرت مصادر، عن أن نسبة صرف رواتب الموظفين 90% وبحد أدنى 2000 شيكل، لذلك حرصنا في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، على متابعة كفاة المستجدات والتحديثات المتعلقة برواتب الموظفين عن شهر أغسطس 2023.





موعد ونسبة صرف رواتب السلطة عن شهر أغسطس 2023

موعد ونسبة صرف رواتب السلطة عن شهر أغسطس 2023، وأعلنت وزارة المالية في رام الله، اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023، عن موعد ونسبة صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر أغسطس 2023.

وقالت الوزارة في بيان صحفي: " إن صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر أغسطس/ آب يوم الأربعاء الموافق 6/9/2023 بنسبة 90 % من راتب شهر آب وبحد أدناه 2000 شيقل".

وأكدت الوزارة أن بقية المستحقات القائمة هي ذمة لصالح الموظفين وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك.



