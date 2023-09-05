سعر الدولار في سوريا اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023

فلسطين اليوم

سعر الدولار في سوريا اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023، وتشهد أسعار الدولار في سوريا اليوم الثلاثاء عمليات بحث كبيرة، كونها تهم شريحة كبيرة من المتابعين وخاصة من التجار والمستثمرين.

ونحرص دوما في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، على تزويد المتابعين بأسعار الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية التي تشهد صعوداً كبيراً.

سعر الدولار في سوريا اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023

تراجع سعر الدولار في سوريا

تراجع سعر الدولار اليوم في سوريا أمام الليرة بعد صعود جنوني خلال الفترة الماضية، بينما استقر سعر الليرة في الحوالات والصرافة.

سعر الدولار في سوريا اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023

سعر الليرة السورية

وأعلن المصرف المركزي السوري سعر الليرة السورية في نشرة الحوالات عند 10600 ليرة للدولار.

واستقبل الصناعيون والتجار قرار انخفاض أسعار المشتقات النفطية باستغراب باعتبارها المرة الأولى التي يصدر فيها قرار يقضي بانخفاض أسعار المشتقات النفطية.

وقال ياسر أكريم عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق: "إن قرار تخفيض أسعار المشتقات النفطية بالعموم جيد ورسالة تفاؤل لتخفيض الأسعار لكنه على الأرض الواقع لم يكن له انعكاس إيجابي لأن الأسعار لم تنخفض خاصة أن سعر الصرف لا يزال مرتفعاً".





سعر الدولار في سوريا اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023

انخفاض أسعار المشتقات النفط يرتبط بسعر الصرف

وأكد أن انخفاض الأسعار أصبح مرتبطاً بانخفاض سعر الصرف لافتاً إلى أننا نأمل أن يكون هذا القرار مقدمة لحزمة قرارات جديدة تصب في مصلحة المواطن والتاجر والصناعي.

سعر الدولار في سوريا اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023

سعر الدولار في نشرة الحوالات والصرافة

وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الليرة السورية على شاشات البنوك في العطلة الأسبوعية 8585 ليرة وفقا لنشرة المصارف.

أما في المصرف المركزي السوري بلغ سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية بحسب نشرة المصرف المركزي رسميا إلى 10600 ليرة مقابل الدولار الواحد وفقا لنشرة الحوالات والصرافة.

سعر صرف الدولار في سوريا بالسوق السوداء

وتراجع سعر الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء إلى 13500 ليرة للشراء و 13700 ليرة للبيع مقابل 13700 ليرة للشراء و 13900 ليرة للبيع .

سعر الدولار في سوريا اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023

قيمة الـ100 دولار مقابل الليرة السورية

تشير أرقام المتعاملين في السوق السوداء للدولار في سوريا إلى أن 100 دولار تساوي 1.350 مليون ليرة سورية.





سعر اليورو في سوريا بالسوق السوداء

وتراجع سعر العملة الأوربية اليورو مقابل الليرة في سوريا وفقا لأسعار الصرف في السوق السوداء إلى 14561 ليرة للشراء و14782 ليرة للبيع مقابل 14759 ليرة للشراء و14980 ليرة للبيع.

سعر الليرة التركية في سوريا بالسوق السوداء

وبلغ سعر الليرة التركية اليوم في سوريا 502 ليرات للشراء 512 ليرة للبيع.