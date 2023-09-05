سرايا القدس تنعى شهيدها "أبو حرب" وتؤكد أن زمن استباحة الدماء قد ولى

فلسطين اليوم

نعت سرايا القدس - الضفة الغربية اليوم الثلاثاء 5/9/2023 شهيدها المجاهد "عايد أبو حرب" ، معلنةً تصديها بالرصاص والعبوات لقوات العدو المتوغلة في طولكرم

وقالت السرايا بأسمى آيات الجهاد والثبات ننعى إلى شعبنا المرابط وأمتنا العربية والإسلامية، ابنها الشهيد المجاهد: "عايد سميح خالد أبو حرب" (22) عامًا، أحد مجاهدي سرايا القدس في كتيبة طولكرم والذي ارتقى شهيدًا بإذن الله خلال تصديه برفقة إخوانه المجاهدين في الكتيبة، لقوات العدو التي اقتحمت مخيم نور شمس بطولكرم صباح اليوم.

وأكدت السرايا ان سرايا القدس تودع فارسًا مجاهدًا بطلاً تشهد له ساحات المواجهة وميادين القتال لنؤكد على أن دماء الشهداء ستبقى وقوداً لاستمرار نهج المقاومة، وأن هذه التضحيات التي يسطرها مجاهدونا الأبطال لن تضيع، وستكون دافعاً لديمومة الاشتباك والقتال، ولن نقابل عدونا إلا بالرصاص ومزيد من المقاومة.

وشدد السرايا على ان الزمن الذي يستبيح فيه العدو وجنوده الجبناء مدننا وقرانا ومخيماتنا دون كلفة ميدانية محققة يدفعها قد ولّى ، موضحة ان وحدة الهندسة في الكتيبة تمكنت من تفجير عدد من عبوات "سيف 1" شديدة الانفجار في آليات العدو المتوغلة وأصابت أهدافها بدقة، كما تصدى أبطالنا في كتيبة طولكرم للقوات المتوغلة عند محاور (حارة العيادة - حارة المسلخ - وسط المخيم- حارة السلام -حارة المحجر - مخيم طولكرم) ومناطق أخرى في محيط المخيم بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص والعبوات المتفجرة.

وأوضحت ان أبطالنا في كتيبة طولكرم استبسلوا في الدفاع عن أهلنا وتصدوا للعدوان وأفشلوا مخططه الغاشم بكل قوة وإرادة معبّرين عن إرادة الشعب الفلسطيني الحر البطل الشجاع.

وتوجهت السرايا بالتحية لأهلنا الصامدين في مخيم نور شمس البطل ونبارك تضحياتهم وبذلهم وعطائهم واحتضانهم للمقاومة، كما نتوجه بتحية عز وإجلال الى أهالي الشهداء الأبرار والجرحى والذين دمرت ممتلكاتهم في سبيل الدفاع عن الكرامة والعرض.