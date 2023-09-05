فلسطين اليوم

نظم الإطار النسوي للجهاد الإسلامي في غزة اليوم الثلاثاء 5/9/2023، وقفة استنكارية تنديداً بجريمة الاعتداء على نساء الخليل وانتهاك حرمات البيوت.

وقالت مسؤولة الإطار النسوي في محافظة غزة سائدة حلس:"إن الاعتداء على حرائر فلسطين في مدينة الخليل تصعيد خطير لن يتجاوزه شعبنا الفلسطيني ومقاومته الحية.

وأضافت حلس "ما نشرته التقارير الإعلامية الإسرائيلية التي توضح انتهاك الاحتلال للنساء يؤكد من جديد أننا أمام كيان متجرد من الالتزام من أي القوانين الدولية."

وأشارت حلس إلى أن المجتمع الدولي يقف ويغض الطرف عن جرائم الاحتلال، بينما يقوم الاحتلال بالتوغل بأبناء شعبنا وبحرائرنا"

وشددت حلس على أن المرأة الفلسطينية ستبقى سداً منيعاً ولن يستطيع الاحتلال النيل منها والتنكيل بها"

وأكدت حلس أن جريمة الاحتلال لن تمر مرور الكرام طالما مقاومتنا في الميدان، وجميع هذه المخططات التي تعمل على اجبار الفلسطينيين بالهجرة من أراضيهم ستسقط أمام صمود شعبنا وضربات مقاوميه الأبطال .

وطالبت حلس القانون الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان والعنف ضد المرأة بتطبيق القانون الدولي في مناطق النزاع.

ودعت حلس المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فورية للحفاظ على حرائر فلسطين.

وقد نشرت وسائل الإعلام العبرية مساء الاثنين تقرير يوضح انتهاكات خطيرة ارتكبت بحق خمس سيدات من محافظة الخليل.







































