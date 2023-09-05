في ذكراها الثانية.. "وكالة فلسطين اليوم" تفتح ملفاً خاصاً بعملية "نفق الحرية"

فلسطين اليوم

شرعت "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، بفتح ملف خاص بعملية "نفق الحرية" التي نفذها 6 أسرى أبطال جلهم من حركة الجهاد الإسلامي في السادس من سبتمبر 2021، ذلك الحدث الذي زلزل كيان الاحتلال الإسرائيلي وهزّ منظومته الأمنية، وأحدث تغييراً جذرياً على مستوى القضية الفلسطينية لاسيما ملف الأسرى، وتنامي المقاومة في الضفة الغربية المحتلة.

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وسلّطت "وكالة فلسطين اليوم" في الذكرى الثانية لعملية "نفق الحرية" الضوء على ملفات عدة، أبرزها الخسائر المادية والمعنوية والعسكرية والأمنية التي تكبدها الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى أنها كانت السبب باشتعال المقاومة في الضفة الغربية وتشكيل كتائب سرايا القدس وهي "كتيبة جنين-نابلس –طولكرم-جبع_ عقبة جبر –طوباس" ، ناهيك عن إعادة ملف الأسرى في السجون إلى الواجهة.

وتناولت "فلسطين اليوم"، الحدث الكبير بإعداد جملة من التقارير والقصص الصحفية والحوارات ذات العلاقة، لقراءة ما وراء الحدث بعد مرور عامين على تنفيذ العملية المعقدة، بالإضافة الى تسليط الضوء على الأسرى والخسائر "بالإنفوجرافيك_ والإنفوفيديو "

يشار إلى فلسطين على موعد غداً الأربعاء الموافق 6 سبتمبر 2023، لإحياء الذكرى الثانية لعملية نفق الحرية التي هزت وزلزلت كيان الاحتلال.

حيث استطاع فجر السادس من سبتمبر 2021، 6 أسرى من فك "شيفرة الخزنة الحديدية" الأكثر تحصيناً وأمناً في "إسرائيل"، عبر حفر نفق لم يتجاوز قطره 50 سم بأدوات بدائية من سجن "جلبوع" قرب مدينة بيسان المحتلة، في عملية نوعية مُعقدة صعقت العالم وأكدت للصديق والعدو أن "إسرائيل" وهم من غبار.

سجن "جلبوع" هو أحد أكثر سجون الاحتلال تحصيناً ويلقب في "إسرائيل" بـ "الخزنة الحديدية" بسبب إحكام الإجراءات فيه لمنع أي محاولة فرار منه، لكن الأسرى الستة استطاعوا فك شيفرة الخزنة الحديدية، وانتزعوا حريتهم بعملية أذهلت العالم أجمع، قبل أن يتم اعتقالهم مجدداً بعد استنفار أجهزة أمن الاحتلال لأيام عدة.