سموتريتش يُقر خصومات جديدة من المقاصة لصالح "الكهرباء الإسرائيلية"

فلسطين اليوم

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء 5-9-2023، أن وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش قرر فرض خصومات على أموال الضرائب الفلسطينية لصالح شركة "الكهرباء الإسرائيلية".

وكشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، عن قرار وزير المالية الصهيوني "سموتريتش" بخصم مبالغ إضافية من عائدات الضرائب الفلسطينية (المقاصة) بما يتراوح بين 20 و30 مليون شيقل شهريا لصالح شركة "كهرباء إسرائيل"، كجزء من الفاتورة الشهرية لشركة كهرباء محافظة القدس.

وقالت الصحيفة العبرية: "إنه بتوجيه من سموتريتش، تم التوصل إلى مخطط يسمح، لأول مرة، بخصم الديون المستحقة لـ"شركة الكهرباء الإسرائيلية" من السلطة الفلسطينية في الضفة والقدس الشرقية".

وأضافت: "سيسمح المخطط الذي تم التوصل إليه، بخصم الديون المستحقة لشركة الكهرباء من السلطة الفلسطينية، على أساس شهري، على غرار مخطط خصم فاتورة الكهرباء الخاصة بشركة كهرباء غزة".

وبحسب الصحيفة، يدور الحديث عن فاتورة شركة كهرباء محافظة القدس تحديدا، وهي شركة مسجلة في القدس الشرقية، أي انها مسجلة في إسرائيل من الناحية القانونية.

وتابعت: "إن قيمة الديون التي سيوقع سموتريتش على جبايتها كل شهر، تبلغ 20-30 مليون شيقل، والتي سيتم تحويلها لشركة الكهرباء، ويكون سموتريتش فقط، المسؤول عن الجباية".

جدير ذكره أن كيان الاحتلال "الإسرائيلي" يقتطع منذ سنوات مبالغ مالية من المقاصة بمعدل يتجاوز 200 مليون شيقل شهريا، تشمل أثمان الكهرباء التي تشتريها شركات توزيع وهيئات محلية فلسطينية من شركة كهرباء "إسرائيل"، ويشمل أيضا أثمان المياه، والصرف الصحي، وتحويلات طبية، إضافة لمبلغ تزعم "إسرائيل" إنه لمدفوعات الحكومة الفلسطينية لعوائل الشهداء والجرحى والأسرى.