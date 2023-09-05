ضابط التحقيق يهدد الأسير "الأخرس" للمرة الثانية "سنقتلك كما قُتل الشيخ خضر عدنان"

فلسطين اليوم

أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، اليوم الثلاثاء 5-9-2023، أنَّ الأسير المجاهد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي ماهر عبد اللطيف حسن الأخرس (52 عامًا) من بلدة سيلة الظهر بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة، مازال يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الرابع عشر على التوالي رفضًا لاعتقاله التعسفي من قبل قوات الاحتلال الصهيوني.

وأفاد الأسير القيادي ماهر الأخرس في رسالة وصلت مهـجـة الـقـدس نسخةً عنها، أنَّه ما زال مستمرًا في إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم (14) على التوالي رفضًا لاعتقاله التعسفي، حيث يقبع حاليًا في زنزانة انفرادية ضيقة في عزل تحقيق الجلمة، وذلك بالرغم من التهم الملفقة التي يحاولون إلصاقها به من أجل أن يبقى في السجن بعيدًا عن عائلته وأهله وشعبه وهمّ شعبه وإسكات كل من يطالب بالحرية لشعبه من هذا الاحتلال الصهيوني البغيض.

وقال الشيخ القيادي الأخرس في رسالته التي وصلت مهجة القدس: "إنهم رغم قسوة الإضراب يحاولون إسكات صوتي وإبعادي عن همّ الأسرى وهمّ شعبنا، لكي لا يبقى أحد يتكلم بهمّ شعبنا ومعاناة أسرانا، هذا ما كانوا يسألوني عنه طوال التحقيق، ويقولوا لي أن وضعك المادي والاجتماعي فوق الريح مالك ومال شعبك والأسرى عيش وكيّف لكن إن بقيت على ما أنت عليه ستبقى في السجون ونقتلك كما قتل الشيخ خضر، الله المستعان سأبقى مضرب عن الطعام كرامة لشعبي وكرامة للأسرى وكسرًا للاحتلال لكن أنا قلت لهم أني أحمّلكم المسؤولية عن حياتي".

وأشارت "مهجة القدس" إلى أن الشيخ القيادي الأخرس شَرَعَ في إضرابه عن الطعام من يوم اعتقاله من قبل قوات الاحتلال الصهيوني بتاريخ 23/08/2023م حيث أبلغ أهله بذلك كما أبلغ قوات الاحتلال أيضًا، وتم اقتياده بعد اعتقاله إلى منطقة تسمى (شافي شمرون). وأضاف القيادي الأخرس في رسالة سابقة وصلتها، قائلًا: "هناك حضر ضابط صهيوني وعرّف عن نفسه بأنه ضابط المنطقة المدعو (رائد) وحكى لي إذا كنت آخذ دواء أو أي شيء، وسألني أين دواك؟ أخبرته ما بدي دواء ولا طعام، وحكى لي طيب مصيرك مثل الشيخ خضر، هيك عملنا بالشيخ خضر". (يقصد الشيخ الشهيد القائد خضر عدنان-رحمه الله).

ومن المقرر أن تعقد جلسة محكمة له في ما يسمى محكمة سالم العسكرية الصهيونية اليوم الثلاثاء للنظر في قضية اعتقاله.

ويُشار إلى أنَّ الأسير القيادي ماهر الأخرس ولد بتاريخ 02/08/1971م، وهو متزوج، ولديه ستة أبناء، وفي اعتقاله السابق خَاضَ الأسير ماهر الأخرس إضرابًا مفتوحًا عن الطعام بدأ من تاريخ 27/07/2020م حتى 06/11/2020م حيث استمر في إضرابه مدة (103) أيام رفضًا لاعتقاله الإداري التعسفي بدون أن يوجه له أي اتهام، وتكلل إضرابه عن الطعام انتصارًا على السجان بانتزاع قرارًا يقضي بإطلاق سراحه في 26/11/2020م، وله عدة اعتقالات سابقة في سجون الاحتلال الصهيوني حيث أمضى نحو خمسة أعوام.