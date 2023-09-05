غضب عقب الاعتداء عليهن.. الفصائل: الحرائر خــــــــــط أحمر

فلسطين اليوم

أكدت فصائل المقاومة على أن جريمة الاعتداء على الحرائر في مدينة الخليل خط أحمر لا يمكن السكوت عنه، وسيندم الاحتلال على فعله الجبان والخطير الذي مارسه ضد النساء.

وقالت فصائل المقاومة إن اعتداء جنود الاحتلال المجرمين على السيدات الفلسطينيات بهذه الطريقة يأتي في سياق تفاقم عدوانه، في ظل حكومة احتلال متطرفة تحمي الجنود دون عقاب أو محاسبة، فيمارسون إجرامهم ويجاهرون فيه.

الجهاد الاسلامي

وبدورها أكدت حركة الجهاد الإسلامي على لسان ناقطها الأستاذ طارق سلمي على أن جريمة الاعتداء على نسائنا تضع كل فلسطيني يحمل سلاحا أمام واجب تصويب هذا السلاح نحو صدر العدو ورأسه، والانتقام للحرائر اللواتي وقع بحقهنّ هذا الانتهاك الخطير.

ودعا سلمي أبناء شعبنا في الخليل وغيرها من المدن الفلسطينية إلى تصعيد المواجهة مع العدو، فما من سبيل لردع جنود جيشه المجرمين وكسر أنف قادته وحماية شعبنا والذود عن أعراضنا ومقدساتنا سوى سبيل الجهاد والمقاومة.

حماس

وأكدت حركة "حماس" أن ما كشفت عنه تقارير إعلامية، من إقدام قوات الاحتلال الصهيوني، على انتهاك حرمات بيوت أبناء شعبنا الفلسطيني في مدينة الخليل، بما يشمل اقتحام المنازل، وترويع الآمنين، وكشف سِتر حرائر شعبنا تحت تهديد السلاح والكلاب البوليسية؛ يؤكّد من جديد، أننا أمام كيان مارق عن كل الأعراف والقيم الإنسانية، متجرِّد من الالتزام بأيٍّ من القوانين الدولية التي تحمي الشعوب الواقعة تحت الاحتلال.

وأشارت حماس في تصريح صحفي مساء الإثنين، إلى أنه في حين يغُض المجتمع الدولي الطرف عن جرائم الاحتلال المستمرة؛ تُواصِل حكومة الاحتلال التقدُّم في انتهاكاتها، وتصعّد في جرائمها إلى مستوى خطير يطال أعراض وحرمات أبناء وبنات شعبنا الفلسطيني.

وشددت حماس على أن هذه الجريمة، هي تصعيد خطير، لن يتجاوزه شعبنا الفلسطيني ومقاومته وقواه الحيّة، وأن كل هذه الجرائم والانتهاكات التي يمارسها هذا الاحتلال الفاشي ضد شعبنا الفلسطيني بهدف إرهابه وترويعه، وثنيِهِ عن المضيّ في طريق المقاومة؛ ستسقط أمام صمود وإصرار شعبنا، وضربات مقاوميه الأبطال، والتي ستستمر حتى اقتلاع آخر جندي ومستوطن عن أرضنا المحتلة.

ومن جانبها توعدت مجموعات "عرين الأسود"، بالثأر لنساء الخليل الذين أهانتهن مجندات الاحتلال وأرغمهن على خلع ملابسهن تحت تهديد السلاح والكلاب البوليسية، خلال اقتحام أحد المنازل في مدينة الخليل.

قالت مجموعات المقاومة في نابلس "عرين الأسود"، في بيان صحفي، ليل الاثنين: "خير الكلام ما قلّ ودلّ، فكما وعدنا ونفذنا وعودنا فعلاً على أرض الميدان وثأرنا لماجدات القدس، سنثأر من جديد لحرائر خليل الرحمن نحن ورجال الخليل أسود الخليل وذئابها".

وأضافت: "فالصامت على إهانة أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا وحرائرنا تُحرّم عليه الجنسية الفلسطينية، ولا يستحق العيش على أرضنا المباركة، ولا مجال للمداهنة واحترام المشاعر للذين لا يحترمون دينهم ووطنهم".

وتابعت عرين الأسود: "إن كلمتنا الفصل ستكون بالبنادق والدماء فقط في الوقت الذي يتشدّق فيه مدّعي الرجولة بالوطنية والفداء".

ووجهت المجموعات رسالة للاحتلال مذكرة بما جرى في القدس قائلة: "حين اعتديتم على فتياتنا في القدس كان الرد من أسودنا في جبال النار قاسياً، وإن تستّرتم على حجم الرد فلم يهمنا الإعلام ولن يهمنا سوى رضا رب العالمين عنا وعن جهادنا".

وشددت عرين الأسود على أن حربنا معكم مفتوحة وسنستنزفكم في كل شيء وسنخرج لكم وسيخرج معنا الأبطال ذئابنا المنفردة أبناء شعبنا، وستتلقون الضربة تلو الأخرى وحينها لا تنفع النُذُر.

وقد كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية مساء الاثنين عن تقرير يوضح انتهاكات خطيرة ارتكبت بحق خمس سيدات من محافظة الخليل.