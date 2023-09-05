هيئة الأسرى: الحركة الأسيرة تزداد وحدة وتماسكاً لمواجهة قرار الفاشي "بن غفير"

فلسطين اليوم

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، صباح اليوم الثلاثاء 5-9-2023، أن الحركة الأسيرة داخل سجون ومعتقلات الاحتلال "الإسرائيلي" تزداد وحدة وتماسكاً وصلابةً، لمواجهة التطرف السياسي والعسكري الصهيوني، والذي يقوده ما يسمى بوزير الأمن القومي ايتمار بن غفير.

وقالت الهيئة في تصريح بها: "بالنظر الى تفاصيل زيارة سجني "نفحة وريمون" من قبل محامييها يوسف متية وشيرين عراقي، يمكن القول بأن الحركة الأسيرة وبالرغم من كل الصعوبات والاجراءات التنكيلية، قادرة على الوقوف بثبات لكسر كل القرارات الانتقامية التي صدرها بن غفير، وأن هذه الجولة من المواجهة لن يكون لها الا شعار واحد وهو كسر هذا الحاقد، وتعرية جنونه وتفاهته".

وأضافت: "نوايا بن غفير في تنفيذ أكثر من 20 قراراً صدرها لإدارة السجون، ستكون كفيلة بتفجير الأوضاع داخلياً وخارجياً، تحديداً وانها لم تكن بمحض الصدفة، وانما جاءت بعد مشاورات من اليمين المتطرف، والذي يسعى الى تثبيت ذاته على الساحة السياسية والحزبية الاسرائيلية، من خلال مثل هذه القرارات اللا اخلاقية واللا إنسانية".

وأشارت الهيئة إلى أن حركة التنقلات في صفوف الأسرى القدامى ممن أمضوا محكوميات عالية، يأتي في سياق استهداف استقرارهم والتأثير على نفسياتهم، وزعزعة وحدتهم وهدم كيانهم، ولكن المعطيات الداخلية تبشر بأن الأسرى أقوى من أي وقت وسينتصرون.

وطالبت بموقف دولي واضح تجاه هذا الجنون الصهيوني، وأن لا يستمر هذا الصمت لأنه يشجع هذه العصابة على المزيد من التطرف.