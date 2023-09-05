إلغاء زيارة وزراء "إسرائيليين" إلى السعودية

فلسطين اليوم

ألغيت زيارة وزيري الخارجية والتعليم "الإسرائيليين"، إيلي كوهين ويوآف كيش، اليوم الثلاثاء 5-9-2023، إلى المملكة العربية السعودية.

وكان من المقرر أن يشاركا في مؤتمر لجنة التراث العالمي لمنظمة "اليونسكو" الأممية للتربية والثقافة والعلوم.

وذكرت وسائل الإعلام العبرية، أنه تم إلغاء زيارة الوزيرين كوهين وكيش إلى المحادثات الجارية بوساطة واشنطن من أجل تطبيع العلاقات بين "تل أبيب" والرياض.

وتلقت وزارة الخارجية "الإسرائيلية" دعوات لمشاركة "وفد إسرائيلي" قبل أن تقوم بإلغاء زيارة الوزيرين، في أعقاب مماطلة السعودية في إصدار تأشيرات الدخول لأراضيها؛ بحسب وسائل الإعلام العبرية.

وقالت القناة 13 العبرية: "إن مسؤولين أميركيين تحدثوا مع آخرين "إسرائيليين" في الأسابيع الأخيرة، ونقلوا لهم بأن "الزيارة مبكرة جدا وتضع السعوديين في وضع معقد في ظل المحادثات الجارية".

وأوضحت القناة العبرية، أنه من المزمع أن يشارك "وفد إسرائيلي" مهني في المؤتمر المقرر يوم 10 أيلول/ سبتمبر؛ لكن دون أن يضم تمثيلا على مستوى وزراء الحكومة "الإسرائيلية".

ويُشار إلى أن السعودية كانت قد وقعت اتفاقية مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو)، تعهدت فيها بالسماح لممثلين "إسرائيليين" بالمشاركة في مؤتمر لجنة التراث العالمي.