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السلطة تعلن عن موعد صرف رواتب موظفيها لشهر 8 بنسبة 90%
أعلنت وزارة المالية في رام الله، اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023، عن موعد ونسبة صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر أغسطس 2023.
وقالت الوزارة في بيان صحفي: " إن صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر أغسطس/ آب يوم الأربعاء الموافق 6/9/2023 بنسبة 90 % من راتب شهر آب وبحد أدناه 2000 شيقل".
وأكدت الوزارة أن بقية المستحقات القائمة هي ذمة لصالح الموظفين وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك.