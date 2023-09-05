السلطة تعلن عن موعد صرف رواتب موظفيها لشهر 8 بنسبة 90%

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة المالية في رام الله، اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023، عن موعد ونسبة صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر أغسطس 2023.

وقالت الوزارة في بيان صحفي: " إن صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر أغسطس/ آب يوم الأربعاء الموافق 6/9/2023 بنسبة 90 % من راتب شهر آب وبحد أدناه 2000 شيقل".

وأكدت الوزارة أن بقية المستحقات القائمة هي ذمة لصالح الموظفين وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك.



