السلطة تعلن عن موعد صرف رواتب موظفيها لشهر 8 بنسبة 90%

الساعة 11:01 ص|05 سبتمبر 2023
السلطة تعلن عن موعد صرف رواتب موظفيها لشهر 8 بنسبة 90%
السلطة تعلن عن موعد صرف رواتب موظفيها لشهر 8 بنسبة 90%

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة المالية في رام الله، اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023، عن موعد ونسبة صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر أغسطس 2023.

وقالت الوزارة في بيان صحفي: " إن صرف رواتب الموظفين العموميين عن  شهر أغسطس/ آب يوم الأربعاء الموافق 6/9/2023  بنسبة 90 % من راتب شهر آب وبحد  أدناه  2000 شيقل".

وأكدت الوزارة أن بقية المستحقات القائمة هي ذمة لصالح الموظفين وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك.

صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر 8 2023
 

كلمات دلالية

صرف رواتب السلطة شهر 8 نسبة صرف رواتب السلطة شهر 8 وزارة المالية رام الله صرف رواتب موظفي السلطة