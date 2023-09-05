هيئة الأسرى: الأسير نذير دار أحمد يعاني من وضع صحي مقلق

فلسطين اليوم

نشرت هيئة شؤون الأسرى و المحررين في تقريرها الصادر اليوم الثلاثاء، تفاصيل الوضع الصحي الصعب للأسير نذير دار أحمد( 21 عاما) من مدينة رام الله، وذلك بعد زيارة محامي الهيئة يوسف متيا له في سجن عوفر.

والأسير نذير معتقل منذ تاريخ 08/05/2022، وقد أصيب أثناء الاعتقال ب 25 رصاصة موزعة في منطقة الأمعاء والبطن والقولون، حيث يعاني من آلام شديدة واستفراغ ونفخة بالمعدة، الى جانب أوجاع شديدة بالظهر تمنعه من الوقوف والمشي أحيانا، الا اذا تم اعطاؤه ابرة معينة، و ما زال هناك رصاصتين في ظهره تضغطان على العمود الفقري، كما يشتكي الاسير من صعوبة في النوم بسبب الآلام الشديدة في كافة أنحاء جسده، في حين تكتفي ادارة السجن باعطائه حبة أو ابرة مسكن يتلاشى مفعولها بعد ساعات قليلة، و تتعمد المماطلة والاهمال في علاجه، فهو لم يراجع المستشفى منذ شهر 03/2023، على الرغم من تضاعف حجم الاوجاع لديه وحاجته الى متابعة حقيقية.