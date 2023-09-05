الجهاد الإسلامي تزف شهيدها أبو حرب وتشيد ببسالة مجاهديها في التصدي والدفاع

فلسطين اليوم

زفّت حركة الجهاد الإسلامـي فــي فـلـسـطـيـن اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023، إلى جماهير الشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية، شهيدها المجاهد: عايد سميح أبو حرب (21 عامًا)، الذي ارتقى برصاص جنود الاحتلال خلال التصدي لاقتحام مخيم نور شمس بطولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الحركة في بيان لها: "نعزي عائلة الشهيد وأهلنا في طولكرم الإباء"، مؤكدة أن مواصلة الاحتلال لن ينال من عزيمة شعبنا وبسالة مقاومينا، وسترتد جرائمه نارًا وجحيمًا، وإن دم الشهداء الطاهر سينجب المزيد من المقاتلين على طريق فلسطين".

وباركت الحركة، لسواعد مجاهدينا في كتيبة طولكرم التابعة لسرايا القدس، الذين استبسلوا في الدفاع عن أهلنا وتصدوا لعدوان الاحتلال وأفشلوا مخططه الغاشم، داعية إلى تصعيد المقاومة في كل الساحات ثأرًا لشعبنا ومقدساتنا وحرائرنا وشهدائنا.

نص البيان كاملاً كما وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":-

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن حركة الجهاد الإسلامي فــي فـلـسـطـيـن

نزف شهيدنا عايد أبو حرب ونشيد ببسالة مجاهدينا في التصدي والدفاع

تزف حركة الجهاد الإسلامـي فــي فـلـسـطـيـن إلى جماهير أمتنا وشعبنا، شهيدها المجاهد: عايد سميح أبو حرب (21 عامًا)، الذي ارتقى برصاص جنود الاحتلال خلال التصدي لاقتحام مخيم نور شمس بطولكرم.

إننا إذ نعزي عائلة الشهيد وأهلنا في طولكرم الإباء، لنؤكد أن مواصلة الاحتلال لن ينال من عزيمة شعبنا وبسالة مقاومينا، وسترتد جرائمه نارًا وجحيمًا، وإن دم الشهداء الطاهر سينجب المزيد من المقاتلين على طريق فلسطين.

نبارك لسواعد مجاهدينا في كتيبة طولكرم التابعة لسرايا القدس، الذين استبسلوا في الدفاع عن أهلنا وتصدوا لعدوان الاحتلال وأفشلوا مخططه الغاشم، وندعو إلى تصعيد المقاومة في كل الساحات ثأرًا لشعبنا ومقدساتنا وحرائرنا وشهدائنا.

حركـة الجهـاد الاسلامي فــي فـلـسـطـيـن - الضفة الغربية

الثلاثاء 20 صفر 1445هــ ، 5 سبتمبر 2023م