كتيبة طولكرم: ألحقنا أضراراً مباشرة بآليات الاحتلال بعد تفجير عدد من عبوات شديدة الانفجار

فلسطين اليوم

أكدت سرايا القدس- كتيبة طولكرم، اليوم الثلاثاء 5-9-2023، أنها سطرت ملحمة بطولية جديدة ووجهت صفعة وخيبة جديدة في وجه العدو الصهيوني الغادر فجر هذا اليوم المبارك.

وقالت سرايا القدس- كتيبة طولكرم في بيان لها: "تصدينا فجر هذا اليوم لقوات وآليات الاحتلال المعززة بجرافات (D9) المجنزرة والطائرات المسيرة التي اقتحمت مخيم نور شمس وتقدمت على أكثر من محور في نور شمس ومخيم طولكرم والمدينة".

وتابعت: "بتوفيق من الله وقوته تمكن مجاهدونا من التصدي بكل قوة واقتدار لقوات وآليات الاحتلال التي توغلت داخل المخيم واستهدفوها بصليات كثيفة ومباشرة من الرصاص ونفذوا سلسلة من الكمائن وفجروا عدد من عبوات (سيف 1) شديدة الانفجار على أكثر من محور".

وتابعت "كتيبة طولكرم: "وتمكن مجاهدونا الأبطال في كتيبة طولكرم من استهداف قوات الاحتلال على محور ( حارة العيادة -حارة المسلخ -وسط المخيم-حارة السلام -حارة المحجر -مخيم طولكرم ) وعدد من المحاور في محيط المخيم بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص والعبوات المتفجرة محققين الإصابات المباشرة في صفوف العد"و.

وقالت: "بعون الله وتمكينه فجرت وحدة الهندسة في الكتيبة عدد من عبوات ( سيف 1) شديدة الانفجار في آليات الاحتلال وجرافات (D9) المصفحة وأصابت أهدافها بدقة وألحقت الأضرار المباشرة في عدد من الآليات بشكل مباشر".

كما نفذ مجاهدونا سلسلة من الكمائن في وسط المخيم وخاضوا اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال محققين إصابات مباشرة في صفوف العدو.

وإليكم نص البيان

بسم الله الرحمن الرحيم

(قَٰتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍۢ مُّؤْمِنِينَ)

بلاغ عسكري صادر عن سرايا القدس - كتيبة طولكرم

يا جماهير شعبنا الفلسطيني المجاهد يا أهلنا في مدينة طولكرم ومخيماتها الصامدة .. أهلنا الصامدين المرابطين في مخيم نور الشمس الثورة .. لقد أثبتم من جديد أنكم سند المجاهدين وحصنهم المنيع وعونهم ومددهم في التصدي للعدو الصهيوني الغاشم.

لقد سطرت سراياكم المظفرة في كتيبة طولكرم ملحمة بطولية جديدة ووجهت صفعة وخيبة جديدة في وجه العدو الصهيوني الغادر فجر هذا اليوم المبارك.

حيث تصدت سرايا القدس- كتيبة طولكرم فجر هذا اليوم لقوات وآليات الاحتلال المعززة بجرافات (D9) المجنزرة والطائرات المسيرة التي اقتحمت مخيم نور شمس وتقدمت على أكثر من محور في نور شمس ومخيم طولكرم والمدينة.

وبتوفيق من الله وقوته تمكن مجاهدونا من التصدي بكل قوة واقتدار لقوات وآليات الاحتلال التي توغلت داخل المخيم واستهدفوها بصليات كثيفة ومباشرة من الرصاص ونفذوا سلسلة من الكمائن وفجروا عدد من عبوات (سيف 1) شديدة الانفجار على أكثر من محور.

كما وتمكن مجاهدونا الأبطال في كتيبة طولكرم من استهداف قوات الاحتلال على محور ( حارة العيادة -حارة المسلخ -وسط المخيم-حارة السلام -حارة المحجر -مخيم طولكرم ) وعدد من المحاور في محيط المخيم بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص والعبوات المتفجرة محققين الإصابات المباشرة في صفوف العدو.

وبعون الله وتمكينه فجرت وحدة الهندسة في الكتيبة عدد من عبوات ( سيف 1) شديدة الانفجار في آليات الاحتلال وجرافات (D9) المصفحة وأصابت أهدافها بدقة وألحقت الأضرار المباشرة في عدد من الآليات بشكل مباشر.

كما نفذ مجاهدونا سلسلة من الكمائن في وسط المخيم وخاضوا اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال محققين إصابات مباشرة في صفوف العدو.

لا يزال أبطال سرايا القدس في الميدان يسطرون أروع الملاحم ويوجهون الضربات الموجعة في وجه الجيش المهزوم ويذيقونه أصناف من العذاب والبأس الشديد كما وكل مرة يخرج العدو يجر أذيال الخيبة والعار.

إننا وأمام هذه الملحمة البطولية نؤكد في سرايا القدس - كتيبة طولكرم على ما يلي :-

اولاً/ تزف سرايا القدس - كتيبة طولكرم بكل فخر واعتزاز أحد مجاهديها الأبطال

الشهيد المجاهد

(عايد سميح خالد ابو حرب)

22 عام والذي ارتقى خلال تصديه لقوات الاحتلال فجر اليوم.

ثانياً/ لقد وجهت كتيبة طولكرم ضربات نوعية في صفوف العدو الصهيوني الأمر الذي أوقع الخسائر الفادحة في صفوف قواته وأخرجه من نور شمس يجر أذيال الخيبة والعار.

ثالثاً/ إن سياسة العدو المجرم في تدمير البنية التحتية بشكل متعمد وممنهج ظناً منه ان هذه السياسة ستضعف المقاومة وتضرب حاضنتها الشعبية لكنه بعون الله خاب وخسر.

رابعاً/ على العدو الصهيوني المجرم أن يعلم أن ما حدث في مدينة الخليل لن يمر مرور الكرام ولن يكون حدثاً عادياً وسترى بأس رجال سرايا القدس في كل الساحات موتاً ورعباً ودمار.

خامساً/ نتوجه بالتحية لأهلنا الصامدين في مخيم نور شمس على تضحياتهم وبذلهم وعطائهم واحتضانهم للمقاومة كما نتوجه بتحية عز وإجلال الى اهالي الشهداء الأبرار والجرحى والذين دُمرت محالهم وممتلكاتهم في سبيل الدفاع عن هذه الارض.

يا أبناء شعبنا المجاهد في طولكرم ومخيماتها الصامدة، نعاهدكم أننا بإذن الله سنواصل المسير على درب الشهداء القادة الشهيد المؤسس :فتحي الشقاقي وقائد الأركان :طارق عز الدين والشهيد القائد سيف أبو لبدة والشهيد القائد :أميرأبو خديجة وكل الشهداء الأبرار وسنبذل كل ما في وسعنا للدفاع عن هذه الأرض في أي وقت وتحت أي ظرف ومهما بلغت التضحيات

جهادنا ماض وسلاح مشرع في كل الساحات

وإنه لجهاد نصر أو استشهاد

سرايا القدس - كتيبة طولكرم