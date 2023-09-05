الهيثم لـ"فلسطين اليوم" :مهرجان جماهيري لحركة الجهاد الإسلامي في الذكرى الثانية لعملية نفق الحرية غدا

فلسطين اليوم

من المقرر أن تنظم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين مهرجاناً جماهيرياً في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من صباح يوم غد الاربعاء 6/9/2023، لمناسبة الذكرى الثانية لعملية انتزاع الحرية من سجن "جلبوع"، أمام مقر الصليب الأحمر غرب مدينة غزة، بحضور شخصيات من القوى الوطنية والإسلامية.

وقال مسؤول العمل الجماهيري في حركة الجهاد الإسلامي القيادي خميس الهيثم خلال تصريحات لوكالة فلسطين اليوم" أن المهرجان يأتي للاحتفاء بذكرى عملية بطولية من أهم وأخطر العمليات التي نفذها الأسرى الفلسطينيون على مدار الحركة الأسيرة لانتزاع حريتهم، ولأن العملية تمثل ضربة قاصمة للمنظومة الأمنية التي يتبجح بها السجان (الإسرائيلي).

موضحاً ان المهرجان جاء للتأكيد على أن الإرادة الفولاذية لأبناء الشعب الفلسطيني وعلى رأسهم أبطال الجهاد الإسلامي لا يمكن أن يقف أمامها قضبان وأسوار السجن مهما بلغ من المنعة والقوة، وأن هذه العملية التي يتم الاحتفاء بها أظهرت انتصار أبناء الجهاد الإسلامي في معركة صراع الأدمغة مع منظومة الإرهاب (الإسرائيلية) العامة.

وبين القيادي الهيثم أن هذا المهرجان يأتي في سياق اهتمام حركة الجهاد الإسلامي بقضية الأسرى باعتبارها أهم مكونات القضية الفلسطينية، وأن السعي من أجل إنهائها وتحرير الأسرى هو أمر ثابت وفرض لا حيدة عنه.

ووجه رسالة للأسرى قائلا: "إن حركتنا التي استطاعت أن تعيد الاشتباك في الضفة الغربية من خلال تشكيل كتيبة جنين، وباقي كتائبها المظفرة في كل الضفة الغربية؛ لن تدخر جهدا في كسر قيدكم وإعادتكم لذويكم وأهلكم، وإن البأس العظيم الذي أظهره الأسير القائد محمود العارضة مهندس عملية نفق الحرية ورفاقه ما هو إلا جزء من بأس حركتكم صادقة الوعد التي إن قالت صدقت وإن وعدت أوفت".