المرور بغزة: وفاة و4 إصابات جراء حوادث السير منذ أمس

فلسطين اليوم

أعلنت شرطة المرور والنجدة اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023، عن وفاة مواطنة وإصابة 4 مواطنين جراء حوادث السير التي وقعت في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت شرطة المرور والنجدة: "إن المواطنة (آمنة سمور) 56 عامًا، توفيت مساء أمس الاثنين، جراء حادث سير، وقع في شارع عمر المختار مقابل البريد وسط محافظة غزة.

وأشارت إلى أنه تم توقيف سائق المركبة (ف. ع)؛ لاستكمال الإجراءات القانونية في القضية.

وأوضحت، أن 11 حادث سير وقعت خلال 24 ساعة الماضية نتجت عنها حالة الوفاة و4 إصابات بجروح طفيفة.

وبيّنت أنّ أضرارًا ماديةً وتلفيات لحقت بـ 16 مركبة ومكونات الطريق، جراء تلك الحوادث.



