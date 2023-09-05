فلسطين اليوم

شهد سعر صرف الدولار الامريكي في فلسطين اليوم الثلاثاء 5/9/2023 ، انخفاض غير متوقع ومفاجئ مقابل الشيقل ، حيث وصل سعره لـ3.77 شيقلاً بعد ان كان خلال الاسبوعين الماضيين لـ3.80 شيقلاً.

وكان المحلل الاقتصادي أحمد أبو قمر استبعد ان يشهد الدولار مزيداً من الارتفاع مقابل الشيكل الاسرائيلي.

انخفاض كبير وغير متوقع على سعر صرف الدولار في فلسطين اليوم الثلاثاء 5/9/2023

وأوضح أبو قمر في حديث لـ "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" بأن المظاهرات التي حصلت أثرت بشكل هامشي حتى الآن، إلا أنها لم ترتق لتكون حدثاً مستمراً أو دائماً تدعو له جهة سياسيه باستمرار مثل ما حصل في قانون "الاصلاحات القضائية".

انخفاض كبير وغير متوقع على سعر صرف الدولار في فلسطين اليوم الثلاثاء 5/9/2023

وأشار الى أنه في ظل الاحداث الجارية وعدم وجود تطورات جديدة، نرى بأن الدولار الامريكي استوفى رحلة الصعود وبلغ 3.8 ووصل 3.82، بعد أن حاول النزول الى 3.77 ولكن سرعان ما رد هذه المستويات نحو 3.8 .

وجاءت أسعار العملات مقابل الشيقل اليوم الثلاثاء 5/9/2023 على النحو التالي :

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل: 3.78 شيكل

سعر صرف الدينار الأردني مقابل الشيكل: 5.39 شيكل

سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الشيكل: 4.08 شيكل

سعر صرف الجنيه المصري مقابل الشيكل 12. شيكل