انخفاض كبير وغير متوقع على سعر صرف الدولار في فلسطين اليوم الثلاثاء 5/9/2023
شهد سعر صرف الدولار الامريكي في فلسطين اليوم الثلاثاء 5/9/2023 ، انخفاض غير متوقع ومفاجئ مقابل الشيقل ، حيث وصل سعره لـ3.77 شيقلاً بعد ان كان خلال الاسبوعين الماضيين لـ3.80 شيقلاً.
وكان المحلل الاقتصادي أحمد أبو قمر استبعد ان يشهد الدولار مزيداً من الارتفاع مقابل الشيكل الاسرائيلي.
وأوضح أبو قمر في حديث لـ "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" بأن المظاهرات التي حصلت أثرت بشكل هامشي حتى الآن، إلا أنها لم ترتق لتكون حدثاً مستمراً أو دائماً تدعو له جهة سياسيه باستمرار مثل ما حصل في قانون "الاصلاحات القضائية".
وأشار الى أنه في ظل الاحداث الجارية وعدم وجود تطورات جديدة، نرى بأن الدولار الامريكي استوفى رحلة الصعود وبلغ 3.8 ووصل 3.82، بعد أن حاول النزول الى 3.77 ولكن سرعان ما رد هذه المستويات نحو 3.8 .
سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل: 3.78 شيكل
سعر صرف الدينار الأردني مقابل الشيكل: 5.39 شيكل
سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الشيكل: 4.08 شيكل
سعر صرف الجنيه المصري مقابل الشيكل 12. شيكل