بريطانيا تحذر مواطنيها من السفر للمغرب.. لهذا السبب!

فلسطين اليوم

حذرت بريطانيا، اليوم الثلاثاء 5-9-2023، مواطنيها الراغبين في السفر إلى المغرب من عبور الحدود البحرية إلى الجزائر بعد مقتل مغربي وفرنسي بنيران خفر السواحل الجزائري.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان لها: "إن الحدود البرية بين الجزائر والمغرب مغلقة، لا تحاولوا عبورها، الحدود تمتد إلى البحر".

وأضافت الخارجية البريطانية: "إذا كنت على متن قارب أو تستأجر دراجة "جت سكي"، فتأكد من معرفة مكان الحدود البحرية والبقاء بوضوح داخل المياه الإقليمية المغربية".

وكانت وزارة الدفاع الجزائرية أعلنت في وقت سابق أن "وحدة من حرس السواحل تابعة للواجهة البحرية الغربية بالناحية العسكرية الثانية اعترضت مساء الثلاثاء 29 أغسطس 2023، 3 دراجات مائية قامت باختراق مياهها الإقليمية".