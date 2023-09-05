13 عاملاً من غزة توفوا في الداخل : نقابات العمال تطالب بإرسال لجان تقصي لمواقع العمل

فلسطين اليوم

نعى الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة ، العامل ممدوح الإفرنجي (46 عاما) من سكان حي الشجاعية بمدينة غزة الذي توفي بعد سقوطه في ورشة بناء في مدينة عرابة البطوف بالداخل المحتل، سائلا "المولى عز وجل أن يلهم عائلته الصبر والسلوان".

وقال رئيس الاتحاد العام سامي العمصي في بيان صدر عنه: إن "العامل الإفرنجي انضم لقائمة شهداء لقمة العيش من عمال قطاع غزة، الذين ارتفعت أعداد حالات الوفاة في صفوفهم خلال عملهم بالداخل المحتل إلى 13 عاملاً، كان آخرهم العامل جمال محمود شحادة (45 عامًا) إثر سقوطه من علو أثناء عمله في مدينة الناصرة المحتلة في 6 آب/ أغسطس الماضي.

وبحسب العمصي، توفي العامل عصام عابد من سكان مدينة "دير البلح" وسط قطاع غزة، في 14 يوليو/ تموز الماضي خلال عمله في الداخل المحتل، واستشهد العامل المسن أمين أبو وردة (59 عامًا) جراء اعتداء المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين عليه أثناء عمله في 27 إبريل/ نيسان الماضي.

وحمل العمصي أرباب العمل "الإسرائيليين" مسؤولية ارتكاب هذه الجرائم نتيجة عدم توفير أدنى إجراءات السلامة في مواقع العمل والتمييز العنصري، بالدفع بالعمال الفلسطينيين للأعمال الخطرة دون أية إجراءات سلامة، و تنصلهم فيما بعد من كافة الحقوق والتعويضات لعائلاتهم.

وطالب منظمة العمل العربية والدولية ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل وفضح سياسة الاحتلال وإرسال لجان تحقيق وتقصي حقائق بالجرائم المستمرة في مواقع العمل بالداخل المحتل، وفتح تحقيق مستقل بهذه الجرائم.