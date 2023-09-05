الزراعة بغزة: المزارعون يخسرون مليون شيكل يومياً بعد قرار وقف تصدير منتجاتهم

فلسطين اليوم

أكدت وزارة الزراعة في غزة، اليوم الثلاثاء 5-9-2023، أن القرار الأخير الصادر عن جيش الاحتلال، والقاضي بمنع تسويق المنتجات الزراعية والصناعية من قطاع غزة إلى المحافظات الشمالية والخارج، يأتي في إطار حالة التضييق وضمن إجراءات عديدة لإحكام وتشديد الحصار على قطاع غزة.

وقالت الوزارة في تصريح لها: "نرى في قرار إغلاق معبر كرم أبو سالم إمعان في سياسة الحصار وجريمة عقاب جماعي تشمل المزارعين والتجار والصيادين بشكل مباشر، فضلا عن المواطنين لتأثيرها السلبي على المؤشرات الاقتصادية بمنع الاحتلال تسويق المنتجات التي تمثل ما يزيد عن 85% من صادرات قطاع غزة الزراعية".

وأضافت: "إن ايقاف حركة التصدير والتسويق تلحق الضرر بقطاع واسع من العاملين في قطاع الصيد والزراعة يصل إلى حوالي 60 ألف أسرة تعمل في هذا القطاع، حيث تقدر الخسائر الناتجة عن توقف الصادرات الزراعية بحوالي مليون شيكل يوميا".

وتابعت الزراعة: "إننا في وزارة الزراعة نطالب بالتراجع عن هذا القرار الجائر الذي لا يستند إلى أية مبررات حقيقية، وينتهك القانون الدولي الإنساني بحجج وذرائع واهية، وندعو المجتمع الدولي للوقوف عند مسئولياته وإجبار الاحتلال على فتح كافة المعابر واستعادة حرية الاستيراد والتصدير والحركة التجارية بشكل دائم دون أية قيود".