الداخل المحتل.. قتيل وإصابتان بجريمة إطلاق نار قرب الناصرة

فلسطين اليوم

قتل صباح اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023، شاب في الثلاثينيات من العمر وأصيب شخصان آخران، بجروح وصفت بين المتوسطة والخطيرة في جريمة إطلاق نار ارتكبت بالقرب من مدينة الناصرة في الداخل الفلسطيني المحتلة عام 48.

وأصيب 3 أشخاص بجروح وصفت بين المتوسطة والخطيرة، وذلك في جريمة إطلاق نار استهدفت مركبة عندما كانت تسافر على شارع الأنفاق بين بلدة إكسال ومدنية الناصرة.

ومع جريمة القتل التي نفذت قرب الناصرة صباح اليوم الثلاثاء، بلغ عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن، 159 قتيلا بينهم 9 نساء، وهي حصيلة قياسية مقارنة بالسنوات السابقة.

وبلغت حصيلة ضحايا العام الماضي 109 قتلى، بينما جرى توثيق أكثر من 111 جريمة قتل في العام 2021.

وتحولت جرائم القتل في المجتمع العربي إلى أمر معتاد خلال السنوات الماضية، في ظل تقاعس قوات الاحتلال عن القيام بدورها للقضاء على الجريمة المنظمة، وسط مؤشرات على تواطؤ أجهزة "أمن" الاحتلال مع منظمات الإجرام.