جيش الاحتلال يعترف بانفجار عبوة ناسفة قرب إحدى الجرافات بمخيم نور شمس

فلسطين اليوم

اعترفت وسائل الإعلام العبرية، صباح اليوم الثلاثاء 5-9-2023، أن عبوة ناسفة كبيرة انفجرت قرب جرافة تابعة لجيش الاحتلال في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال: "انفجرت عبوة كبيرة الليلة أمام جرافة تابعة للجيش خلال الاقتحام في مخيم نور شمس في طولكرم".

وكانت قد اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال في مخيم نور شمس بطولكرم في أعقاب اقتحامها للمخيم.

وذكرت مصادر محلية، أن مقاومين قاموا بتفجير عبوة ناسفة شديدة الانفجار في جرافة عسكرية لجيش الاحتلال أثناء قيامها بأعمال تخريب في مخيم نور شمس بطولكرم.