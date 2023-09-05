قناة عبرية: السعودية رفضت وزراء "إسرائيليين" تأشيرات لدخول أراضيها

فلسطين اليوم

قالت وسائل إعلام عبرية: إن المملكة العربية السعودية رفضت منح وزراء "إسرائيليين" تأشيرات لحضور مؤتمر تعقده منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو".

وذكرت القناة الـ"13 العبرية"، أن المؤتمر الذي سيعقد في السعودية الأسبوع المقبل، كان من المفترض أن تتم دعوة وفد "إسرائيلي" إليه، إلا أن المحادثات تعسرت.

وفي وقت سابق، قالت القناة الـ13: إن وزير خارجية الاحتلال إيلي كوهين، ووزير التعليم يوآف كيش، تلقيا دعوة لحضور اللقاء، إلا أن الجانب السعودي ماطل في منحهما تأشيرات دخول، ما أدى إلى إلغاء الزيارة.

وأشارت القناة إلى أنه "في المحادثة مع الأمريكيين، قيل لكبار المسؤولين الإسرائيليين إنه على وجه التحديد بسبب التقدم في الاتصالات بين إسرائيل والسعودية، فإن المطالبة بدخول الوزراء الإسرائيليين إلى أراضيها تضعها في وضع معقد، وبالتالي فإن النتيجة هي أنه بدلا من عدم سماح السعوديين بدخول الوزراء، ستعلن إسرائيل أنها ستسحب الدعوات". وفق قولها.

ولم يصدر عن الجانبين أي تعليق على ما أوردته القناة الـ13 العبرية

يذكر أنه بالتزامن مع هذه التطورات، تشارك بعثة "إسرائيلية" من 4 ربّاعين لأول مرة ببطولة العالم لرفع الأثقال للكبار، من 3 حتى 17 سبتمبر في العاصمة السعودية الرياض، من أجل الحصول على تذكرة المشاركة في الألعاب الأولمبية.

يشار إلى أن التقارير الصحفية حول قرب التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بين السعودية والاحتلال الإسرائيلي تزايدت خلال الشهور الماضية، إلا أن الجانب السعودي الرسمي يفضل الصمت التام تجاه هذه التقارير.