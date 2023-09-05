بالأسماء: قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في مدن وقرى الضفة المحتلة

فلسطين اليوم

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الثلاثاء 5-9-2023، حملة اعتقالات في مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب مصادر محلية، فقد شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في عدة مدن من الضفة المحتلة، وشملت 8 مواطنين، وجاءت كما يلي:

اعتقالات الثلاثاء ٥/٩/٢٠٢٣

١. الطالب في جامعة بيرزيت أمجد سلامة- مخيم الجلزون شمال رام الله

٢. الطالب في جامعة بيرزيت مجد حجاج- البيرة

٣. رائد محمد حمدان- عناتا شرق القدس

٤. صلاح الدين محمد الجمزاوي- عناتا

٥. وائل عبد الحفيظ الجمل- الخليل

٦. صبر الطويل- مخيم الأمعري برام الله

٧. عبدو البواب- مخيم الأمعري

٨. عدي حمدان- مخيم الأمعري