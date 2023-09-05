بالأسماء: قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في مدن وقرى الضفة المحتلة
شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الثلاثاء 5-9-2023، حملة اعتقالات في مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة.
وبحسب مصادر محلية، فقد شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في عدة مدن من الضفة المحتلة، وشملت 8 مواطنين، وجاءت كما يلي:
اعتقالات الثلاثاء ٥/٩/٢٠٢٣
١. الطالب في جامعة بيرزيت أمجد سلامة- مخيم الجلزون شمال رام الله
٢. الطالب في جامعة بيرزيت مجد حجاج- البيرة
٣. رائد محمد حمدان- عناتا شرق القدس
٤. صلاح الدين محمد الجمزاوي- عناتا
٥. وائل عبد الحفيظ الجمل- الخليل
٦. صبر الطويل- مخيم الأمعري برام الله
٧. عبدو البواب- مخيم الأمعري
٨. عدي حمدان- مخيم الأمعري