خارجية الاحتلال تنشر تفاصيل زيارة كوهين للبحرين

فلسطين اليوم

وصل وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، إيلي كوهين، أول أمس الأحد، إلى البحرين، في زيارة رسمية لمدة يومين؛ شهدت تدشيناً رسمياً لمبنى السفارة "الإسرائيلية" في العاصمة المنامة.

وقال بيان لخارجية الاحتلال: إن الزيارة ستشهد توقيع جملة من الاتفاقيات التجارية، بين البلدين، كما زار الوزير قاعدة الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين.

من جانبه قال وزير كوهين: "تحدثت مع نائب الأميرال براد كوبر وسفير الولايات المتحدة لدى البحرين ستيف بوندي حول النشاط والتعاون المهم للحفاظ على الأمن الإقليم".

وأفادت عدد من التقارير الإعلامية العبرية: أن هذه الزيارة هي الأولى من نوعها التي تم الإعلان عنها، إذ يقوم بها مسؤول (إسرائيلي) رفيع المستوى إلى إحدى الدول الموقّعة على اتفاقيات "أبراهام" منذ عودة حكومة نتنياهو إلى السلطة، العام الماضي.