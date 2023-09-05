الشباب السعودي يُعلن تعاقده مع نجم دولي من الدوري الإسباني

فلسطين اليوم

أعلن نادي الشباب السعودي لكرة القدم، تعاقده مع النجم البلجيكي الدولي يانيك كاراسكو القادم من نادي أتلتيكو مدريد.

وقال الشباب في مقطع فيديو لتقديم اللاعب عبر منصة "إكس": "مهما كثرت الأقاويل.. كاراسكو أصبح أسدا".

وأوضح نادي الشاب أن عقد كاراسكو مع الفريق يمتد لثلاثة مواسم.

ولم يكشف الفريق السعودي عن أي تفاصيل مالية للصفقة لكن تقارير إعلامية قدرتها بنحو 15 مليون يورو.

وجاء تعاقد الشباب مع الجناح الدولي البلجيكي قبل ثلاثة أيام فقط من إغلاق سوق انتقالات اللاعبين لهذا الموسم في الدوري السعودي.

وكان عقد كاراسكو (30 عاما) يمتد مع أتلتيكو مدريد حتى صيف العام 2024.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ar" dir="rtl">رسمياً .. النجم الدولي البلجيكي "يانيك كاراسكو" شبابي لمدة 3 مواسم 🇧🇪🤍<a href="https://twitter.com/hashtag/%D9%8A%D9%84%D8%A7_%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#يلا_شباب</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%88_%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%8A?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#كاراسكو_شبابي</a> <a href="https://t.co/FbXNGIgAVz">pic.twitter.com/FbXNGIgAVz</a></p>— نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) <a href="https://twitter.com/AlShababSaudiFC/status/1698797808940097670?ref_src=twsrc%5Etfw">September 4, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ar" dir="rtl">مهمـا كثـرت الأقـاويل<br>كاراسكو أصبح أسداً 🦁 🇧🇪 <a href="https://twitter.com/hashtag/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%88_%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%8A?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#كاراسكو_شبابي</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D9%8A%D9%84%D8%A7_%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#يلا_شباب</a> <a href="https://t.co/zqJh3Iqws2">pic.twitter.com/zqJh3Iqws2</a></p>— نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) <a href="https://twitter.com/AlShababSaudiFC/status/1698793606243291462?ref_src=twsrc%5Etfw">September 4, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>