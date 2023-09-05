مقتل 9 أشخاص في اشتباكات بين متمردين في كولومبيا

فلسطين اليوم

قتل تسعة أشخاص، اليوم الثلاثاء 5-9-2023، على الأقل في اشتباكات اندلعت في شمال شرق كولومبيا بين فصيلين متمردين.

وذكرت السلطات الكولومبية، أنه اندلعت الاشتباكات بين مسلحين من "جيش التحرير الوطني"، وعناصر من "هيئة الأركان العامة المركزية"، أبرز فصيل منشق عن جماعة "القوات المسلحة الثورية الكولومبية" (فارك)، رفض اتفاق السلام بين "فارك" والحكومة الكولومبية في 2017.

وبدوره، قال حاكم مقاطعة أراوكا الكولومبية، ويلينتون رودريغيز: "إن القتال يدور منذ نهاية الأسبوع الماضي في بلدة بويرتو روندون في المقاطعة المتاخمة للحدود مع فنزويلا".

وأضاف الحاكم: "الحصيلة حتى الآن هي 9 قتلى و5 جرحى، من دون أن يحدد ما إذا كانوا جميعا مقاتلين أم أن بينهم عدد من المدنيين".

ووفقاً لوسائل إعلام محلية، فإن القتلى والجرحى هم جميعا من المقاتلين.

ويُشار إلى أنه تنشط في هذه المنطقة من كولومبيا العديد من الفصائل المسلحة التي تشن هجمات على قوات الأمن الكولومبية، من أجل السيطرة على طرق تهريب المخدرات والنفوذ في المنطقة.