طقس فلسطين.. ارتفاع آخر على درجات الحرارة

فلسطين اليوم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023، أن يكون الجو حاراً إلى شديد الحرارة يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو دافئاً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.