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طقس فلسطين.. ارتفاع آخر على درجات الحرارة
توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023، أن يكون الجو حاراً إلى شديد الحرارة يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.
هذه الليلة: يكون الجو دافئاً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.