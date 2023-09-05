بالفيديو شهيد وإصابة خلال عدوان الاحتلال على مخيم نور شمس في طولكرم

فلسطين اليوم

استُشهد شاب وأُصيب آخر في اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء 5-9-2023، خلال اقتحامها مخيم نور شمس بطولكرم في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد شاب جراء إصابته برصاص الاحتلال في الرأس، فيما أُصيب آخر بالرصاص خلال اقتحام مخيم نور شمس شرق طولكرم.

وذكرت المصادر، باندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال في مخيم نور شمس بطولكرم في أعقاب اقتحامها للمخيم.

ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن المقاومين قاموا بتفجير عبوة ناسفة شديدة الانفجار في جرافة عسكرية لجيش الاحتلال أثناء قيامها بأعمال تخريب في مخيم نور شمس بطولكرم.

ودفعت قوات الاحتلال في أعقاب الاشتباكات العنيفة بتعزيزات عسكرية تجاه مخيم نور شمس.

وبدورها، قالت سرايا القدس - كتيبة طولكرم: "يواصل مجاهدونا في هذه الأثناء التصدي لقوات وآليات الاحتلال بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة".

وبحسب المصادر، فإنه تم انقطاع التيار الكهربائي عن اجزاء كبيرة من نور شمس جراء الاقتحام الواسع والمستمر للمخيم.