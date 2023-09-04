فلسطين اليوم- وكالات

سعر غرام الذهب في مصر النهاردة الثلاثاء 5 سبتمبر 2023، تزداد عمليات البحث عبر محرك غوغل عن اسعار الذهب مقابل الجنيه المصري في التعاملات الصباحية اليوم، حيث تحظى اسعار الذهب في مصر باهتمام كبير لدى الكثير من الاشخاص الذين يرغبون باقتناء الذهب، ولذلك يرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" في هده المقالة سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023.

سعر غرام الذهب في مصر النهاردة الثلاثاء 5 سبتمبر 2023

سجلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعاً طفيفاً في تعاملات صباح اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 مقارنة بأسعار أمس، حيث زاد عيار 21 حوالي 10 جنيهات، وهو الأكثر إقبالا في الأسواق المصرية، بينما ارتفع الجنيه الذهب نحو 40 جنيها، في سبيل تعويض الخسائر الذي تكبدها خلال الأيام الماضي.

وتشهد أسعار الذهب في مصر حاليا حركة نسبية في الصاغة حيث يستمر بعض التجار بعمل عروض ترويجية على المشغولات الذهبية من أجل تنشيط حركة البيع.

وترتفع أسعار الذهب في الأسواق ومحلات الصاغة عن الأسعار الرسمية وفقاً للمصنعية وحسب نوع الذهب، وحجم الجهد اليدوي المبذول فيها.

وتتراوح المصنعية في الذهب في مصر بين 75 جنيهاً و175 جنيها وفقاً لما هو معلن من بعض تجار الذهب في الأسواق فيما ترتفع إلى 200 جنيه في بعض المشغولات.

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

وتراجع سعر غرام الذهب عيار 24 إلى 2520 جنيها للبيع و 2531 جنيها للشراء مقابل 2509 جنيهات للبيع و 2531 جنيها للشراء وفقا لمنصة غولد برايس توداي.

وسجل غرام الذهب عيار 18مقابل نحو1899 جنيهاً للشراء و 1890 جنيهاً للبيع أمس

كم سعر الجنيه الذهب اليوم؟

أما سعر الجنيه الذهب في مصر فسجل حوالي 17720 جنيها للشراء و 17640 جنيها للبيع.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن

وسجل سعر غرام الذهب اليوم في مصر، عيار 21 نحو 2215 جنيها للشراء و 2205 جنيها للبيع مقابل 2180 جنيها للشراء و2200 جنيها للبيع أمس.

عالمياً، ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم، وربحت نحو 5 دولارات.

وزاد المعدن الأصفر بنسبة 0.26% أو ما يعادل 5.02 دولار ليصل إلى 1945.18 دولار للأونصة.

وارتفعت عقود الذهب، تسليم ديسمبر 2023 بنسبة 0.21% أو ما يعادل 4.05 دولار لتصل إلى 1971.15 دولار للأونصة.