فلسطين اليوم

تردد قناة مكملين الجديد 2023، شهدت محركات البحث العالمية، وخصوصاً محرك غوغل عمليات بحث كبيرة عن تردد قناة مكملين، لا سيما أن القناة تتميز بتقديم المحتوى الإعلامي الهادف من البرامج المتنوعة بين البرامج الدينية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى المسلسلات التاريخية المتميزة التي تجسد البطولات الإسلامية الرائعة مثل مسلسل عمر ومسلسل قيامة أرطغرل.

تردد قناة مكملين الجديد 2023

ونظراً لزيادة عمليات البحث عن تردد قناة مكملين 2023، يسعى فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" لتوضيح احدث تردد لقناة مكملين 2023، لتتمكنوا اعزائنا المتابعين لضبط تردد قناة مكملين على أجهزة التلفاز الخاصة بكم، وتستمتعوا بمشاهدة ما تقدمه قناة مكملين من الملفات السياسية الساخنة والقضايا الهامة المطروحة على الساحة المصرية والعربية والدولية أيضًا.

نبذة عن قناة مكملين

قناة مكملين هي قناة فضائية مصرية مستقلة تقوم ببث المحتوى الإعلامي الخاص بها من خارج مصر، وقد بدأ انطلاق البث التلفزيوني لها عام 2013 من العاصمة التركية اسطنبول، إلا أنها حرصت على الحفاظ على هويتها المصرية.

تحرص قناة مكملين على التغطية الإخبارية المتكاملة لكافة الأحداث والمستجدات في الشأن المصري والعربي والعالمي أيضًا، من خلال تقديم النشرات الإخبارية على مدار اليوم، بالإضافة إلى البرامج السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تغطي كافة القضايا المطروحة على الساحة.

اهتمت قناة مكملين باستقطاب الكوادر الإعلامية المتميزة من أجل تقديم البرامج الإخبارية والسياسية والحوارية، التي تناقش القضايا الهامة في شكل من الموضوعية والشفافية دون التحيز من خلال نقل الرأي والرأي الآخر، مع الحرص على نقل نبض الشارع المصري.

اهتمت قناة مكملين باستخدام أعلى تقنيات الجودة العالمية في البث التلفزيوني لها من خلال تطبيق تقنيات الإتش دي والأس دي، التي تضمن للمشاهد الحصول على متعة المشاهدة مع الرؤية الواضحة والصوت النقي بدون تشويش أو انقطاع.

حرصت قناة مكملين على توفير تردد قناة مكملين على الأقمار الصناعية العربية والعالمية مثل نايل سات وعرب سات وهوت بيرد، مما يساعد على نقل المحتوى الإعلامي المتميز لقناة مكملين لجميع أنحاء العالم على مدار الأربع وعشرين ساعة مجانًا وبدون تشفير.

تردد قناة مكملين 2023

قامت قناة مكملين بتوفير التردد الخاص بها على العديد من الأقمار الصناعية العربية والعالمية التي تغطي أكبر مساحة ممكنة من إشارات البث الإذاعي لقناة مكملين، مما ساعد على انتشار الفكر المتحرر الذي تنقله قناة مكملين في الإطار العالمي، كما تحرص على تقديم المحتوى الإعلامي على مدار الأربع وعشرين ساعة، والترددات هي:

تردد قناة مكملين على نايل سات

يمكنك القيام بإعادة ضبط إشارات البث التلفزيوني لقناة مكملين على التردد الجديد لعام 2023 على القمر الصناعي نايل سات، من خلال التردد التالي، واستمتع بمتابعة العديد من البرامج والمسلسلات التاريخية:

التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ جودة المشاهدة

12687 أفقي 27500 ⅚ HD

تردد قناة مكملين على عرب سات

توفر قناة مكملين التردد الخاص بها على القمر الصناعي عرب سات والذي يغطي مساحة كبيرة من دول الشرق الأوسط في آسيا ودول شمال إفريقيا، من خلال التردد التالي:

التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ جودة المشاهدة

11315 أفقي 27500 ¾ SD

تردد قناة مكملين على هوت بيرد

حرصت قناة مكملين على توفير التردد الخاص بها مجانًا على القمر الصناعي هوت بيرد، والذي يغطي قارة أوروبا ومساحة كبيرة من القارات المجاورة لها، ويمكنك متابعة كافة البرامج والمسلسلات على مدار اليوم:

التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ جودة المشاهدة

12111 عمودي 27500 ¾ HD

تردد قناة مكملين على سهيل سات

تحرص قناة مكملين الإخبارية المصرية على توفير التردد الخاص بها مجانًا على القمر الصناعي سهيل سات، ويمكنك إعادة ضبط التردد والاستمتاع بمتابعة كافة المستجدات على الساحة المصرية والعربية والدولية:

التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ جودة المشاهدة

1142 أفقي 27500 ¾ SD

برامج قناة مكملين

حرصت قناة مكملين على تقديم المحتوى الإعلامي الهادف من البرامج المتنوعة بين الإخبارية والدينية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وقد اهتمت باستقطاب باقة من مشاهير الإعلام المصري والعربي في تقديم البرامج، والذي ساعد على جذب إليها ملايين المتابعين في جميع أنحاء العالم.

وتحرص قناة مكملين على التغطية الإخبارية المتميزة لكافة الأحداث والمستجدات، بالإضافة إلى العديد من البرامج الحوارية السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تقوم بعرض التحليل السياسي والاقتصادي والاجتماعي المتميز لكافة الأحداث الجارية، ومن أبرز برامج قناة مكملين:

فجر جديد.

ملفات.

مع زوبع.

الخبر الأول.

مصر النهارده.

المشهد.

نبض مصر.

ضيف وحوار.

أسرار البيوت.

ألو مكملين.

كلمتين ونص.

حكايات مصرية.

مسلسلات قناة مكملين

يمكنك من خلال القيام بضبط تردد قناة مكملين الاستمتاع بمتابعة العديد من المسلسلات الدرامية العربية والتركية المدبلجة باللغة العربية من المسلسلات التاريخية والإسلامية المتميزة التي جذبت إليها ملايين المتابعين على مستوى العالم العربي والإسلامي.

حرصت قناة مكملين على تقديم المحتوى الدرامي الهادف الذي يرتقي بفكر ووعي الشعوب العربية والثقافة الحضارية لديهم، من خلال انتقاء المحتويات الدرامية الدينية والتاريخية المتميزة، ومن أبرز الأعمال الدرامية التي يمكنك متابعتها على شاشة تلفزيون مكملين:

قيامة أرطغرل.

قيامة المؤسس عثمان.

عمر.

السلطان عبد الحميد الثاني.