جيش الاحتلال يعترف: يوجد في جنين مقاومين "مطلوبين" لا نعرف مكان وجودهم

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

اعترف جيش الاحتلال بوجود مقاومين مطلوبين في مخيم جنين، لم يتم اعتقالهم بعد، ولا يعرف مكان وجودهم بعد.

ونقلت القناة العبرية الـ 14 عن جيش الاحتلال قوله: " يوجد مطلوبين في مخيم جنين ولم يتم اعتقالهم بعد، لأننا لا نعرف أين هم".

يشار الى أن قوات كبيرة من جنود الاحتلال "الإسرائيلي" معززة بالآليات العسكرية، شنت صباح اليوم الاثنين 4/9/2023 اقتحاماً كبيراً لمخيم جنين بالضفة المحتلة، وسط انطلاق صفارات الإنذار.

ودارت اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال والمقاومين، فيما نشرت قوات الاحتلال القناصة على أسطح المباني في مخيم جنين.

وأفاد مدير مستشفى جنين الحكومي، أن خمسة مواطنين بينهم طفل أصيبوا جراء اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين.