الاحتلال يعتقل فتاتين من البلدة القديمة في القدس

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الإثنين، فتاتين لم تعرف هويتهما بعد، قرب باب حطة، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك.

وذكر شهود عيان أن شرطة الاحتلال اعتدت على فتاة بصاعق كهربائي قرب باب حطة، قبل أن تقتادتها إلى مركز لها في البلدة القديمة، فيما اعتقلت فتاة أخرى حاولت التدخل لمنع الاعتداء والاعتقال.

وأضاف شهود العيان أن قوات الاحتلال أغلقت مداخل وأبواب المسجد الأقصى المبارك، بالتزامن مع اعتقال الفتاتين، واعتدت على عدد من المصلين.