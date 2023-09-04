هل تتجاوز درجات الحرارة حدود الـ40 في كافة مدن فلسطين نهاية الأسبوع الجاري؟

فلسطين اليوم

كشف الراصد الجوي ليث العلامي، مساء اليوم الإثنين4/9/2023م، عن درجات الحرارة المتوقعة خلال موجة الحر التى ستضرب البلاد نهاية الأسبوع الجاري.

وقال العلامي عبر صفحته في "الفيس بوك":" إن درجات الحرارة المتوقعة في موجة الحر المقبلة ليوم الجُمعة حيث تترواح ما بين مُنتصف الثلاثينيات لبداية الأربعينيات في غالبية المحافظات".

ومن المتوقع أن تتأثر البلاد بكتلة هوائية حارة /شديدة الحرارة، يوم الأربعاء المقبل تستمر 3 أيام وتنتهى يوم السبت.