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هل تتجاوز درجات الحرارة حدود الـ40 في كافة مدن فلسطين نهاية الأسبوع الجاري؟
كشف الراصد الجوي ليث العلامي، مساء اليوم الإثنين4/9/2023م، عن درجات الحرارة المتوقعة خلال موجة الحر التى ستضرب البلاد نهاية الأسبوع الجاري.
وقال العلامي عبر صفحته في "الفيس بوك":" إن درجات الحرارة المتوقعة في موجة الحر المقبلة ليوم الجُمعة حيث تترواح ما بين مُنتصف الثلاثينيات لبداية الأربعينيات في غالبية المحافظات".
ومن المتوقع أن تتأثر البلاد بكتلة هوائية حارة /شديدة الحرارة، يوم الأربعاء المقبل تستمر 3 أيام وتنتهى يوم السبت.