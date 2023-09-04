"داخلية غزة " تنشر كشف "تنسيقات مصرية" ليوم الأربعاء المقبل (6 سبتمبر)

فلسطين اليوم

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني، مساء اليوم الإثنين4/9/2023م، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم الأربعاء المقبل (6 سبتمبر).

ودعت الهيئة في تصريح صحفي، المسافرين المدرجة أسماؤهم في الكشوفات إلى ضرورة التواجد الساعة السابعة صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.

وطالبت بضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً لدى مديريات الداخلية بالمحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال في حال سفرهم مع أحد الوالدين.





























