"داخلية غزة " تنشر كشف "تنسيقات مصرية" ليوم الأربعاء المقبل (6 سبتمبر)

الساعة 10:08 م|04 سبتمبر 2023
معبر رفح
معبر رفح

فلسطين اليوم

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني، مساء اليوم الإثنين4/9/2023م، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم الأربعاء المقبل (6 سبتمبر).

ودعت الهيئة في تصريح صحفي، المسافرين المدرجة أسماؤهم في الكشوفات إلى ضرورة التواجد الساعة السابعة صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.

وطالبت بضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً لدى مديريات الداخلية بالمحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال في حال سفرهم مع أحد الوالدين.

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