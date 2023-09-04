بالفيديو الاحتلال يعتقل فتاة فلسطينية بعد إطلاق النار عليها قرب المسجد الأقصى

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الإثنين4/9/2023م، فتاة فلسطينية قرب المسجد الأقصى.

وبحسب مصادر مقدسية، فإن قوات الاحتلال اطلقت النار على الفتاة قبل اعتقلها عند باب حطة أحد أبواب المسجد الأقصى بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال أغلقت أبواب المسجد الأقصى والبلدة القديمة، بعد أنباء عن حدث أمني عند باب حطة.