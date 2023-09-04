فلسطين اليوم

فعال الآن.. رابط فحص كابونة الأونروا شهر 9 سبتمبر 2023، يبحث الآلاف من الأشخاص المنتفعين من السلة الغذائية التي توزعها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين عن رابط فحص كابونات الوكالة، حيث توفر وكالة الأونروا لغوث و تشغيل اللاجئين صفحة إلكترونية لفحص موعد استلام الكوبونات الغذائية للدورة الجديدة، لجميع المستفيدين، وفي هذه المقالة يوضح لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" رابط فحص كابونات الوكالة للدورة الجديدة شهر 9-2023.

فعال الآن.. رابط فحص كابونة الأونروا شهر 9 سبتمبر 2023

والجدير بالذكر أن وكالة الأونروا ألغت خدمة إرسال الرسائل للمستفيدين، حيث اعتادت على ابلاغ المستفيدين عن موعد استلام كابونات الأونروا من خلال رسائل جوال، وقد تم الغاء هذه الخدمة مؤخراً، ودعت المعنيين بضرورة الفحص عبر الرابط المخصص لذلك، حيث سيتم إصدار تواريخ الاستلام تباعًا للأسماء.

وأوضحت الأونروا أنها زادت عدد مراكز التوزيع لتصل لـ 15 مركز توزيع في مختلف مناطق قطاع غزة وذلك لتفادي التجمعات ولتقليل الازدحام حفاظا على صحة وسلامة مجتمع اللاجئين.

ويمكن لجميع المستفيدين فحص مواعيد الاستلام الخاصة بهم للدورة الجديدة من خلال (الرابط التالي).

يشار إلى أن الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الادنى ‏ أو اختصاراً أونروا نسبة للاختصار ‏ هي وكالة غوث وتنمية بشرية تعمل على تقديم الدعم والحماية وكسب التأييد لحوالي 5.6 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين لديها في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة، إلى أن يتم إيجاد حل لمعاناتهم.