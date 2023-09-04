الاحتلال يخطر بهدم منزل في الخليل

فلسطين اليوم

أخطرت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الإثنين4/9/2023م، بهدم منزل مكون من ثلاثة طوابق في جبل الرحمة، وسط مدينة الخليل.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال أخطرت المواطن نبيل الصاحب، بهدم منزله المكون من ثلاثة طوابق ومساحة كل طابق 170 مترا مربعا.

وبينت أن هذا الإخطار هو الأول في هذه المنطقة، خاصة أن المواطن الصاحب وعائلته يقطنون الطابق الأول منذ عدة عقود، ويعمل على إكمال بناء الطابقين الثاني والثالث.