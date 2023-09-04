الجهاد: جريمة الاعتداء على نسائنا في الخليل تستدعي تصعيد المواجهة مع العدو

فلسطين اليوم- غزة

أكد المتحدث الإعلامي باسم حركة الجهاد الاسلامي أ. طارق سلمي أن ما كشفته صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم الاثنين في تقرير لها عن انتهاكات خطيرة ارتكبت بحق خمس سيدات من محافظة الخليل، يمثل عدوانًا يمس كل الشعب الفلسطيني.

وأوضح المتحدث بأن جريمة الاعتداء على نسائنا تضع كل فلسطيني يحمل سلاحاً أمام واجب تصويب هذا السلاح نحو صدر العدو ورأسه، والانتقام للحرائر اللواتي وقع بحقهنّ هذا الانتهاك الخطير.

ودعا سلمي أبناء شعبنا في الخليل وغيرها من المدن الفلسطينية إلى تصعيد المواجهة مع العدو، فما من سبيل لردع جنود جيشه المجرمين وكسر أنف قادته وحماية شعبنا والذود عن أعراضنا ومقدساتنا سوى سبيل الجهاد والمقاومة.