الاحتلال ينقل الأسير سلطان خلوف الى عيادة سجن الرملة

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

قال نادي الأسير الفلسطيني، إنّ إدارة سجون الاحتلال نقلت المعتقل الإداري المضرب عن الطعام منذ 33 يوماً سلطان خلوف رفضًا لاعتقاله الإداري، من زنازين معتقل "الجلمة" إلى "عيادة سجن الرملة"، وسط تدهور مستمر على وضعه الصحيّ.

وأكّد نادي الأسير، أن تخوفات كبيرة وتزداد على مصير المعتقل خلوف والمعتقلين المضربين عن الطعام، مع مرور الوقت ورفض الاحتلال التعاطي مع مطلبهم.

وطالب نادي الأسير، كافة المؤسسات الحقوقية الدولية، بضرورة التدخل الفوري للضغط من أجل الإفراج عن المعتقل خلوف، والمضربين عن الطعام وإنهاء اعتقالهم التعسفيّ.

وحمّل نادي الأسير الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير وحياة المعتقل خلوف وكافة المضربين.

ومن الجدير ذكره أن المعتقل المهندس سلطان خلوف (42 عامًا) من بلدة برقين/ جنين، شرع بالإضراب منذ لحظة اعتقاله في تاريخ 3/8/2023، وقد صدر بحقه أمر اعتقال إداري مدة أربعة شهور، علمًا أنّه أسير سابق أمضى سنوات في سجون الاحتلال وكان قد خاض إضرابًا عن الطعام عام 2019، واستمر لمدة (67) يومًا، رفضًا لاعتقاله الإداريّ.

يُشار إلى أن ثلاثة معتقلين آخرين يواصلون الإضراب عن الطعام إلى جانب المعتقل خلوف، وهم: كايد الفسفوس المضرب منذ 33 يوما، وعبد الرحمن براقة منذ 26 يوما، وماهر الأخرس منذ 13 يوما.