فلسطين اليوم- نابلس

توفي عاملان من طواقم بلدية نابلس، مساء اليوم الاثنين إثر انهيار كميات كبيرة من الأتربة عليهما خلال تمديدات الصرف الصحي بمنطقة رفيديا بنابلس.

وأفادت مصادر محلية، بوفاة العاملين سعيد هاني عبدالمعطي كوني 36 عاماً واحمد غسان عبدالرحيم هندومة 32 عاما من عمال بلدية نابلس في الانهيار الذي حصل في منطقة رفيديا خلال أعمال الحفر.

وفي السياق، أعلن وزير الحكم المحلي عن تشكيل لجنة تحقيق عاجلة للوقوف على تفاصيل حادث الانهيار في نابلس ومحاسبة المتسببين والمقصرين، فيما أعلن رئيس بلدية نابلس عن عقد المجلس البلدي لجلسة طارئة بعد قليل.