المباحث العامة في الوسطى تضبط 5 أطنان من الدقيق الفاسد

فلسطين اليوم

ضبطت دائرة مباحث التموين والمعادن الثمينة بالمباحث العامة في محافظة الوسطى، بالاشتراك مع الأقسام المختصة بوزارة الصحة، اليوم الإثنين4/9/2023م، 5 أطنان من الدقيق الفاسد لدى عدد من المخابز خلال جولةٍ تفتيشية في المحافظة.

وأوضحت دائرة مباحث التموين في تصريح صحفي، أنها عملت على إتلاف الكمية المذكورة لانعدام الشروط الصحية بعد ظهور علامات فساد عليها.

ولفتت مباحث التموين إلى أنها أحالت ملفات القضية إلى الجهات المختصة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.