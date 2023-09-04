فلسطين اليوم

الكشف عن موعد صرف رواتب السلطة عن شهر 8-2023م، مع بداية كل شهر ميلادي يبحث العشرات من موظفي السلطة الفلسطينية في رام الله على موعد صرف رواتب السلطة عن شهر 8-2023م سواء في قطاع غزة أو الضفة الفلسطينية المحتلة، عن موعد صرف رواتب السلطة عن شهر 8-2023م، خاصة مع اقتراب موعد صرف الراتب الشهري والذي لا يتجاوز عادة الأسبوع الأول من كل شهر ميلادي، لذلك تزداد عمليات البحث من قبل الموظفين عن موعد صرف رواتبهم، لذلك وحرصاً من فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" سنضع لكم هذه المقالة للحديث عن أبرز التصريحات والتوقعات الصادرة من قبل المسؤولين في المالية التابعة للسلطة الفلسطينية في رام الله، موعد صرف رواتب السلطة عن شهر 8-2023م.

موعد صرف رواتب السلطة عن شهر 8-2023م

الكشف عن موعد صرف رواتب السلطة عن شهر 8-2023م، ويبلغ مجموع عدد موظفي السلطة في الضفة وغزة نحو (136) ألف موظف، من المثبتين، ويرتفع الرقم إلى (210) ألف مع إضافة المتقاعدين، والمخصصات الاجتماعية، ومخصصات الأسرى والمحررين، وذوي الشهداء، موعد صرف رواتب السلطة عن شهر 8-2023م

وتشتكي السلطة الفلسطينية من أزمة مالية حادة وكبيرة تعانيها جراء اقتطاع "إسرائيل" أموال المقاصة (الضرائب) منذ سنوات، لكن عودة الدعم الأوروبي مؤخرا ربما يساهم في تخفيف هذه الأزمة، موعد صرف رواتب السلطة عن شهر 8-2023م، الكشف عن موعد صرف رواتب السلطة عن شهر 8-2023م

موعد صرف رواتب السلطة عن شهر 8

الكشف عن موعد صرف رواتب السلطة عن شهر 8-2023م، بعد تضارب الأنباء حول نسبة صرف رواتب السلطة عن شهر أغسطس نتيجة لوعودات قدمتها وزارة المالية للمعلمين بصرف راتب كامل كخطوة أولية لإنهاء حراك المعلمين وانتظام المسيرة التعليمية في الضفة المحتلة، يتساءل الكثير على الساحة الفلسطينية عن هذا الموضوع الذي يشكل أهمية كبيرة بالنسبة لهم، فريق فلسطين اليوم عكف لتقديم لكم معلومات نهائية حول نسبة صرف رواتب موظفي السلطة عن شهر أغسطس 2023

ويترقب أكثر من 50 ألف موظف الإعلان عن موعد ونسبة صرف رواتب موظفي السلطة في غزة والضفة عن شهر أغسطس 2023، ويأملون في أن تصرف رواتب موظفي السلطة لشهر أغسطس في أقرب وقت، لاسيما في ظل الفقر الذي يعيشه قطاع غزة على وجه العموم، الكشف عن موعد صرف رواتب السلطة عن شهر 8-2023م

موعد رواتب السلطة الفلسطينية في غزة والضفة

الكشف عن موعد صرف رواتب السلطة عن شهر 8-2023م، ويعانى الموظفون العموميون من أوضاع مالية صعبة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حيث تبلغ عدد المستفيدين من رواتب ومخصصات مالية من السلطة الفلسطينية شهريا، 245 ألفا منهم 142 ألف موظف عمومي مدني وعسكري بحسب وزارة المالية الفلسطينية.

كما يبلغ متوسط أجور الموظفين العموميين الذين على رأس عملهم، 550 مليون شيكل شهريا، ويصعد المبلغ إلى 940 مليون شيكل شهريا، مع إضافة أشباه الرواتب (متقاعدون والمخصصات الأخرى)، الكشف عن موعد صرف رواتب السلطة عن شهر 8-2023م

موعد صرف رواتب موظفي السلطة

الكشف عن موعد صرف رواتب السلطة عن شهر 8-2023م، وقد صرفت وزارة المالية رواتب الموظفين العموميين عن شهر تموز2023، بنسبة 85 % من راتب شهر تموز وبحد أدناه 2000 شيكل.

مع تزايد التصريحات بشأن زيادة نسبة رواتب الموظفين عن شهر 8 أغسطس 2023، يسأل كثيرون عن امكانية صرف السلطة راتب كامل لموظفيها وجزء من المستحقات، خاصةً أن الحكومة برام الله، صرفت أول راتب كامل للموظفين العموميين المدنيين والعسكريين في أبريل 2023، بعد 16 شهراً من الأجور المنقوصة، وبالتحديد منذ راتب نوفمبر/تشرين ثاني 2021، الكشف عن موعد صرف رواتب السلطة عن شهر 8-2023م





الكشف عن موعد صرف رواتب السلطة عن شهر 8-2023م

الكشف عن موعد صرف رواتب السلطة عن شهر 8-2023م، وكشفت مصادر خاصة لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، اليوم السبت 2/9/2023م، عن موعد صرف رواتب السلطة الفلسطينية عن شهر 8 أغسطس 2023م.

وبحسب المصادر، فإن رواتب السلطة عن شهر 8، سيتم صرفها عبر البنوك يوم الأربعاء المقبل6/9/2023م، وفق آلية الصرف الشهرية المتبعة.

وحول نسبة الصرف المتوقعة، رجحت المصادر أن تكون نسبة الصرف 90%، دون صرف مستحقات

يذكر أن السلطة الفلسطينية تعانى من أزمة مالية منذ عدة أشهر، بسبب إجراءات الاحتلال "الإسرائيلي"، وأبرز ذلك هو اقتطاع جزء كبير من أموال الضرائب، بالإضافة لتراجع الدعم الدولي لسلطة، الكشف عن موعد صرف رواتب السلطة عن شهر 8-2023م