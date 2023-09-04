وفـاة مواطنة دهسًا في غزة

فلسطين اليوم

أعلنت إدارة المرور والنجدة التابعة لشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم الإثنين4/9/2023م، وفاة مواطنة دهساً بمحافظة غزة عصر اليوم.

وأوضحت المرور في تصريح صحفي، أن المواطنة آمنة سمور 56 عامًا سكان مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، توفيت جراء صدمها من قبل مركبة من نوع هونداي على شارع عمر المختار مقابل البريد بالمحافظة.

وأشارت الشرطة إلى أنها أوقفت سائق الشاحنة وهو (ف،ع)، وحجزت المركبة، لاستكمال باقي الاجراءات القانونية في القضية.