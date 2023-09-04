وفـاة مواطنة دهسًا في غزة

الساعة 06:33 م|04 سبتمبر 2023
وفـاة مواطنة دهسًا في غزة
وفـاة مواطنة دهسًا في غزة

فلسطين اليوم

أعلنت إدارة المرور والنجدة  التابعة لشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم الإثنين4/9/2023م،  وفاة مواطنة دهساً بمحافظة غزة عصر اليوم.

وأوضحت المرور في تصريح صحفي، أن المواطنة آمنة سمور 56 عامًا سكان مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، توفيت جراء صدمها من قبل مركبة من نوع هونداي على شارع عمر المختار مقابل البريد بالمحافظة. 

وأشارت الشرطة إلى أنها أوقفت سائق الشاحنة وهو (ف،ع)، وحجزت المركبة، لاستكمال باقي الاجراءات القانونية في القضية.

 

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