قوات الاحتلال تنصب حاجزاً عسكرياً غرب رام الله وتعيق حركة المواطنين

فلسطين اليوم

نصبت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الاثنين4/9/2023م، حاجزاً عسكرياً على مدخل قرية عين عريك غرب مدينة رام الله.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال نصبت حاجزاً عسكرياً على مدخل قرية عين عريك، ما تسبب بإعاقة حركة المواطنين خلال دخولهم إلى القرية وخروجهم منها.

وتتعمد قوات الاحتلال نصب حواجزها العسكرية في تلك المنطقة لعرقلة حركة المواطنين والتضييق عليهم.