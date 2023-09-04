"راموس" يكشف سبب عودته إلى إسبانيا من بوابة إشبيلية

فلسطين اليوم

كشف سيرجيو راموس، نجم ريال مدريد وباريس سان جيرمان السابق، أسباب اختياره العودة لصفوف فريقه السابق إشبيلية، خلال الموسم الحالي.



ووصل راموس منذ قليل لإشبيلية، من أجل الخضوع للفحص الطبي، وتوقيع العقود قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة.



وقال راموس، خلال تصريحاته للصحفيين، فور وصوله: "وجودي هنا يمثل عهدًا قطعته لوالدي وجدي وبويرتا (لاعب إشبيلية الذي توفى في 2007)".



وأضاف: "سعيد بالعودة، ولم يكن من المنطقي الذهاب لأي مكان آخر قبل المرور من هنا".



وسيلعب راموس لإشبيلية لمدة موسم واحد، مع أولوية التمديد لعام آخر، مقابل راتب متواضع، حسبما كشفت تقارير صحفية.



راموس سيعود إلى إشبيلية بعد 18 عامًا من الرحيل، حيث فضّل النادي الإسباني على عروض الاتحاد وبشكتاش وجالطة سراي.